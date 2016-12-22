Пассажир рассказал об обстоятельствах крушения самолета в Мексике

Пассажир, потерпевшего крушение самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго, рассказал, что воздушное судно летело три-четыре минуты, а потом «взорвалось». Об этом очевидец сообщил телеканалу Foro TV.

По его словам, во время взлета подул сильный ветер. Пассажир рассказал, что он путешествовал со своей женой в первом классе, и они смогли быстро выйти из потерпевшего крушение самолета. Также он добавил, что видел людей, которые сами выходили из воздушного судна.

По данным спасателей, на борту, потерпевшего крушение лайнера, среди 95 пассажиров были двое детей. В Главном управлении гражданской авиации сообщили, что несовершеннолетние в безопасности, и их передали родственникам. В ведомстве отметили, что пострадавшие при крушении не получили серьезных травм. В управлении добавили, что бортовые самописцы самолета будут искать, когда закончится спасательная операция.

Самолет Aeromexico, следовавший рейсом Дуранго-Мехико, потерпел крушение в 10 км от аэропорта. На его борту в момент инцидента находился 101 человек. По данным спасателей, при крушении пострадали 85 человек. В Минздраве сообщили, что были госпитализированы 18 человек.

Губернатор штата Дуранго Хосе Айспиро сообщил, что возможной причиной мог стать дождь. Пилоты решили прекратить полет и вернуться, но потеряли контроль над самолетом. Компания OMA Aeropuertos, управляющая аэропортами в этой части страны, отметила, что возможной причиной крушения могли стать погодные условия.