Летевший в Египет самолет приземлился в Киеве из-за столкновения с птицей

Самолет Boeing 737-900, выполнявший рейс PS5265 Львов — Шарм-эш-Шейх, при взлете столкнулся с птицей. Инцидент произошел 30 июля, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ).
«Экипаж, действуя по утвержденной процедуре, продолжил набор безопасной высоты, анализируя работу двигателей», — пояснили РБК в авиакомпании.
В пресс-службе отметили, что для обеспечения безопасности пассажиров командир самолета совершил внеплановую посадку в Международном аэропорту «Борисполь». «После выработки топлива и достижения допустимого посадочного веса самолет благополучно приземлился в Киеве», — рассказали в авиакомпании.
По данным пресс-службы, в аэропорту воздушное судно было заменено на Boeing 767-300ER, на котором туристы прибыли в Шарм-эш-Шейх.
При проверке самолета Boeing 737-900 не было выявлено серьезных повреждений, которые могли бы повлиять на безопасность полета.