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Парламент Франции проголосовал против вотума недоверия правительству
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Парламент Франции проголосовал против вотума недоверия правительству
Политика, 01:37
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Парламент Франции проголосовал против вотума недоверия правительству

Французский парламент отклонил вотум недоверия правительству, который был предложен оппозицией. Об этом заявил председатель Национального собрания Франсу де Руги, сообщает BFM.

Для того, чтобы принять вотум необходимо было набрать 289 голосов. За него проголосовали только 143 парламентария.

Как отмечает BFM, оппозиция предложила вотум недоверия в свези с делом заместителя руководителя аппарата президента Александа Бенналля, который, по сообщению газеты Le Monde, избил демонстранта во время акции протеста.

В начале июля издание опубликовало видео, на котором, по данным газеты, Беналль в полицейском шлеме избил одного из митингующих 1 мая 2017 года в Париже на площади Контрэскарп. После этой публикации Беналля поместили под стражу. Кроме того, по его делу были арестованы трое полицейских. Также он был временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Как сообщало Reuters со ссылкой на источники, близкие к Елисейскому дворце, после этого скандала президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение реорганизовать аппарат президента.

В среду, 29 июля, сообщалось, что рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня. Так, по данным соцопроса, проведенного lfop, работу своего лидера одобрили 39% французов.

Теги: вотум недоверия , Парламент , голосование
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