В Париже арестовали трех полицейских после скандала с советником Макрона

Во Франции поместили под стражу трех полицейских, чьи полномочия были приостановлены после публикации видео с избивающим демонстранта замруководителя аппарата президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа, передает BFM.



Как отмечается в сообщении, их арестовали за то, что они изъяли запись с камер видеонаблюдения и предоставили их Беналлю, хотя не имели на это право. Как сообщал BFM в пятницу, 20 июля, со ссылкой на источник, близкий к расследованию, трое полицейских подозреваются в том, что они скопировали изображение и отдали его сотруднику Елисейского дворца. Собеседник телеканала отметил, что полномочия трех полицейских были приостановлены.



Как сообщала Le Monde, 1 мая 2017 года Беналль пришел на демонстрацию на площади Контрэскарп в полицейском шлеме и избил одного из участников этого митинга. Издание отмечает, что Беналль был отстранен от исполнения своих обязанной в аппарате президента на две недели. BFM отмечает, что он был помещен под стражу.



Во время демонстрации 1 мая 2017 года в Париже были задержаны 102 человека. Четверо, в том числе полицейский, получили легкие ранения.