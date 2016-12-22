Балакина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал выдвинутого партией «Союз горожан» бывшего владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает корреспондент РБК.
В середине июля в Мосгоризбиркоме отказали Балакину в регистрации из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов. 23 июля Мосгорсуд обязал Мосгоризбирком зарегистрировать Балакина в течение пяти дней после вступления решения в силу. Наконец, 31 июля стало известно, что экс-владельца СУ-155 все же зарегистрируют.
Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Для участия в гонке выдвинулись 33 человека, но необходимые документы смогли собрать лишь пятеро. Это действующий градоначальник Сергей Собянин (самовыдвиженец), председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат столичной и Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), руководитель московского муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин (единственный кандидат от непарламентской партии).
Михаил Балакин в 2000-е годы работал в мэрии Москвы, в 2005 году ушел по собственному желанию и стал председателем совета директоров СУ-155, ставшей крупнейшим застройщиком в России. Балакин активно сотрудничал с тогдашним мэром столицы Юрием Лужковым и его женой, главой строительной компании «Интеко» Еленой Батуриной. Через четыре года после отставки Лужкова с поста мэра в СУ-155 начались дефолты, а в 2015 году компания была признана банкротом. К этому моменту у компании насчитали 27 тыс. обманутых дольщиков.