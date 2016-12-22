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Как для Собянина придумали «лужковскую угрозу» на выборах мэра
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Как для Собянина придумали «лужковскую угрозу» на выборах мэра
Политика, 18:24
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Как для Собянина придумали «лужковскую угрозу» на выборах мэра
Экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, выдвинувшийся на выборы мэра Москвы, будет играть роль «лужковской угрозы», символизируя борьбу «старой» и «новой» Москвы. Балакин уже завел Telegram-канал «Лужковский кандидат»

«Лужковский кандидат»

Бывший владелец строительной компании СУ-155, депутат Мосгордумы Михаил Балакин, который выдвинулся на выборы мэра Москвы, будет олицетворять в ходе кампании команду экс-главы города Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной с тем, чтобы выгодно оттенять нынешнего столичного градоначальника Сергея Собянина, рассказал РБК источник, близкий к мэрии Москвы, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Такая концепция предложена сотрудничающими со столичными властями политтехнологами и одобрена властями города, уточнил источник, близкий к Кремлю. Выдвижение Балакина также произошло по инициативе мэрии Москвы, сказали оба собеседника РБК.

Бывший владелец СУ-155 выдвинулся на выборы от партии «Союз горожан». Она входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова, который известен созданием многочисленных спойлерских политических проектов. Балакин — единственный из кандидатов от непарламентских партий, кто преодолел муниципальный фильтр, собрав подписи муниципальных депутатов.

Экс-главе СУ-155 отведена в кампании конкретная роль, рассказывает близкий к мэрии собеседник РБК. «В медийном пространстве его станут позиционировать как кандидата «старой», лужковской Москвы с ее коррупцией, точечными застройками, обманутыми дольщиками и прочими проблемами, будут продвигать тезис о том, что «Лужков с Батуриной снова рвутся во власть», — поясняет он. У избирателей должно сложиться впечатление, «что идет борьба «старой» и «новой» Москвы, и в этой борьбе собянинская Москва с ее велодорожками, чистотой, красивым и комфортным центром» выглядит выигрышно, представляет современный город, резюмирует близкий к мэрии собеседник РБК.

Ранее о том, что Балакин «сможет выгодно оттенять Собянина и сыграть роль антигероя», говорил близкий к администрации президента источник «Ведомостей».

Продвигать тему «лужковского» кандидата Балакина планируется через Telegram-каналы, сотрудничающих с мэрией экспертов и лояльные СМИ, объясняют оба источника РБК. Тема уже начала отрабатываться в публичном пространстве, через ряд Telegram-каналов и некоторые СМИ.​

Кроме того, 5 июля появился Telegram-канал под названием «Лужковский кандидат», в котором сообщается, что его ведет сам Балакин.

«Многие почему-то написали, что я кандидат от Елены Батуриной. Я нейтрально отношусь к Елене Николаевне, но это неправда. В то же время я действительно из старой лужковской команды, многим обязан Юрию Михайловичу Лужкову и считаю, что он очень много сделал для развития нашего любимого города. Поэтому название этого канала лишь отчасти шуточное. Я действительно считаю себя сторонником лужковской Москвы», — пишет автор.

Он обещает «не только делать какие-то программные заявления, но и просто делиться воспоминаниями о своей работе в Москве».

Сам Балакин заявил РБК, что действительно ведет Telegram-канал «Лужковский кандидат». «Все тексты написаны либо мною, либо с моих слов», — сказал он.

«Юрий Михайлович — это глыба, — говорит экс-глава СУ-155. — Он принимал гениальные решения, чтобы обеспечить чистоту в городе, сделать Москву европейским городом. Я горжусь тем, что мне присвоили звание «Лужковский кандидат».

При этом Балакин отрицает, что его роль в избирательной кампании — выгодно оттенять Собянина, олицетворяя лужковско-батуринскую эпоху. «Я самодостаточный человек. У меня есть своя программа, свое мнение по деятельности сегодняшнего правительства», — заявил он РБК.

Сам Лужков также не имеет отношения к его выдвижению, и он не обсуждал с ним свое участие в выборах, подчеркнул экс-глава СУ-155.

Пресс-секретарь Лужкова и Батуриной Геннадий Теребков назвал «откровенной ложью» информацию о том, что семья бывшего мэра поддерживает кого-либо из кандидатов. «Елена Николаевна Батурина развивает бизнес на Западе, Юрий Михайлович Лужков реализует агропроект в Калининградской области. У них нет никаких планов по участию в этих выборах», — заявил Теребков РБК. По его словам, тем, кто «запускает» такие «ложные новости», надо «избавиться от фантомных болей и перестать во всем постоянно видеть «тень» Юрия Лужкова».

Залогом получения голосов на выборах должны быть «реальные достижения во благо москвичей», «а не попытки строить кампании на постоянном сравнении своих действий с «лужковскими», заключил представитель бывшего мэра.

Выдуманная угроза

Выдуманная «лужковская угроза» нужна для кампании, чтобы внести в нее хоть какую-то интригу, говорит источник, близкий к Кремлю. «Это какой-никакой, но драйв и хайп», — добавляет собеседник, близкий к московским властям. «После выборов всем объяснят, что Лужков рвался во власть и его остановили только в Химках. А москвичи прониклись и сделали свой выбор (в пользу Собянина)», — комментирует источник, близкий к Кремлю.

Расчет делается в том числе на то, что Балакин будет вызывать у избирателей отрицательные эмоции, поскольку за ним тянется негативный шлейф в виде обманутых дольщиков, поясняет один из собеседников РБК. Еще одна функция кандидата — подстраховка от срыва выборов в случае снятия остальных кандидатов с гонки, отметили источники РБК.

Михаил Балакин в начале 2000-х работал в мэрии Москвы, в 2005 году ушел по собственному желанию, став председателем совета директоров СУ-155, который стал крупнейшим строителем жилья в России. Процветанию компании во многом способствовали связи Балакина с Лужковым и Батуриной. Супруга экс-мэра Москвы возглавляла компанию «Интеко», которая тесно сотрудничала с СУ-155.

В 2014 году у застройщика начались дефолты, через год государство взяло СУ-155 на санацию. К этому времени у компании насчитывалось 27 тыс. обманутых дольщиков. В 2015 году Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать Балакина банкротом. Очередное заседание по этому делу назначено на 19 июля.

Самому Балакину «в награду» за участие в выборах мэрия может дать возможность переизбраться в Мосгордуму в следующем году, скорее всего, за экс-главой СУ-155 сохранят его нынешний округ в Новой Москве, говорит близкий к столичным властям источник РБК.

Вряд ли Балакин собрал бы подписи муниципальных депутатов без контролирующей муниципальный фильтр «Единой России» и самого Собянина, сказал РБК замглавы Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

«Тема с его участием в выборах кажется «тепловой ракетой», чтобы создать интригу, что якобы в кампании участвует «представитель лужковской команды», — рассуждает политолог. Реальной политической интриги на выборах нет из-за отсутствия сильных оппонентов у Собянина, но создана искусственная интрига о конфликте с бывшими элитами, хотя никакой «лужковской команды» в Москве давно нет, как у них и нет возможностей пройти через муниципальный фильтр, поясняет эксперт. При этом он сомневается, что Балакин будет вести реальную активную кампанию.

Выборы мэра Москвы состоятся в столице России 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Помимо действующего мэра Сергея Собянина и Михаила Балакина регистрационные фильтры на выборах преодолевают муниципальный депутат, кандидат в мэры от «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев, коммунист Вадим Кумин.

Авторы: Наталья Галимова, София Сарджвеладзе.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Сергей Собянин , Михаил Балакин , выборы мэра , Москва
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