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Мосгоризбирком зарегистрирует Балакина пятым кандидатом в мэры столицы
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Мосгоризбирком зарегистрирует Балакина пятым кандидатом в мэры столицы
Выборы мэра Москвы, 08:50
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Мосгоризбирком зарегистрирует Балакина пятым кандидатом в мэры столицы

Мосгоризбирком не стал обжаловать решение Мосгорсуда, согласно которому ​основатель строительной компании СУ-155 Михаил Балакин должен быть зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя комиссии.

Он отметил, что срок, в течение которого избирательная комиссия могла обжаловать решение Московского городского суда в Верховном суде, истек 30 июля. «Жалоба не подавалась, и решение городского суда с 31 июля вступило в законную силу», — пояснил он, добавив, что теперь Мосгоризбирком обязан зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры в течение пяти дней.

По его словам, вопрос об исполнении решения суда включен в повестку очередного заседания Мосгоризбиркома, которое состоится во вторник, 31 июля.​

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В середине июля Мосгоризбирком отказал Балакину, который был выдвинут кандидатом на выборы мэра Москвы партией «Союз горожан», в регистрации на выборы​ из-за недостаточного количества собранных подписей муниципальных депутатов.

Член избирательной комиссии Рима Кузнецова рассказала, что Балакин предоставил в поддержку своего выдвижения 112 депутатских подписей, собранных в 111 муниципальных образованиях. Однако позже в Мосгоризбирком поступили заявления от трех депутатов, которые попросили не учитывать их подписи.

23 июля стало известно, что Михаил Балакин оспорил в Мосгорсуде решение Мосгоризбиркома. Суд обязал зарегистрировать его в качестве кандидата в течение пяти дней после вступления решения в силу.

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Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания началась 9 июня, кандидатуры выдвинули 33 человека, но все необходимые документы удалось собрать лишь пятерым из них.

Среди кандидатов — действующий мэр Сергей Собянин, который выставил свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), руководитель московского муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), а также Михаил Балакин.

Теги: выборы мэра , Михаил Балакин , Мосгорсуд , Мосгоризбирком
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