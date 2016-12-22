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Турчинов призвал ввести уголовное наказание за торговлю с Россией
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Турчинов призвал ввести уголовное наказание за торговлю с Россией
Украинский кризис, 14:00
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Турчинов призвал ввести уголовное наказание за торговлю с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов раскритиковал компании, которые закупают товары в России, и предложил ввести за это уголовную ответственность. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Мне кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине», — заявил он.

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Отвечая на вопрос о различной трактовке Москвой и Киевом минских соглашений, Турчинов сказал, что Россия «фактически шифрует свою деструктивную позицию под любые названия». «В частности, предложение о проведении референдума — это провокация и бред. Это не будет никогда воспринято страной», — подчеркнул он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны считает, что сначала должны произойти полная деоккупация и полное освобождение «оккупированных территорий», и только после этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этих территорий.

По словам Турчинова, «проводить референдум в Донбассе — это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая».

Путин не стал комментировать возможный референдум в Донбассе
Политика

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 16 июля в Хельсинки, предложил провести референдум в Донбассе. Об этом сообщали источники Bloomberg. Путин также выступил с таким предложением на совещании с послами и постпредами в МИД России. Один из участников встречи подтвердил РБК эти данные. Источник «Интерфакса» рассказывал, что на референдум вынесут вопрос об автономности самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Два близких к Кремлю источника РБК заявляли, что проведение референдума маловероятно.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт, заявила, что результаты референдума были бы признаны нелегитимными. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией развала» страны.

Теги: Александр Турчинов , Украина , закупки , торговля , референдум , ДНР и ЛНР
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