Суд отклонил иск Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры

Мосгорсуд отказал лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову в иске к Мосгоризбиркому за отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы. Об этом политик рассказал на своем канале в Telegram.
«Первую инстанцию по жалобе на нерегистрацию мэром проскочили. Со свистом. Сегодня в полдень Мосгорсуд отказал», — написал он. Гудков добавил, что намерен обжаловать это решение в Верховном и Конституционном судах.
«Напомню: по решению КС муниципальный фильтр призван не допускать до выборов кандидатов, не пользующихся поддержкой. Поддержка в Москве у меня, очевидно, есть, больше, чем у всех нынешних «оппозиционных» кандидатов вместе взятых», — заявил он.
Его адвокат Николай Васильев рассказал «Интерфаксу», что если вышестоящие суды также отклонят жалобу Гудкова, его защита попробует обжаловать федеральный закон, устанавливающий «муниципальный фильтр».
Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания началась 9 июня, свои кандидатуры выдвинули 33 человека, но все необходимые документы удалось собрать лишь пяти из них.
В их числе самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, выдвинутый от «Союза горожан» основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»). Одному из кандидатов — Михаилу Балакину — Мосгоризбирком впоследствии отказал в регистрации, потому что три муниципальных депутата отозвали свои подписи в его поддержку.