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Жириновский попросил Собянина помочь снять Балакина с выборов мэра
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Жириновский попросил Собянина помочь снять Балакина с выборов мэра
Политика, 15:43
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Жириновский попросил Собянина помочь снять Балакина с выборов мэра
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой «оказать содействие» в снятии с выборов экс-владельца «Су-155» Михаила Балакина. Кандидат допустил обжалование отказа в регистрации
Владимир Жириновский (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Жалоба Жириновского

В письме от 10 июня основатель ЛДПР написал, что Балакин был избран в Мосгордуму при помощи либерал-демократов, а на выборы мэра выдвинулся уже от партии «Союз горожан».

«Подобные действия представленной кандидатуры считаю крайне недопустимыми и провокационными, дискредитирующими ЛДПР, направленными на дестабилизацию избирательной кампании кандидатов от других политических партий», — заявил лидер ЛДПР. Подлинность письма, обнародованного Telegram-каналом «Давыдов индекс», РБК подтвердили в пресс-службе «либерал-демократов». Кандидатом на выборы от ЛДПР является депутат Госдумы Михаил Дегтярев.​

ЛДПР также направила подобный запрос в Мосгоризбирком (МГИК), сообщили​ РБК в пресс-службе партии.

«Факт адресата обращения — одного из кандидатов в мэры — не выглядит юридически основательно», — прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. «Мы посчитали необходимым поставить действующего мэра в курс дела, так как Балакин — депутат МГД», — объяснил РБК пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.

Единственный допустимый вариант участия Балакина в выборах мэра — в качестве самовыдвиженца, отказавшись от поста депутата Мосгордумы, считает Жириновский. «Прошу вас оказать содействие в отказе в регистрации Михаила Балакина в качестве кандидата на должность мэра Москвы», — заключил он в письме.

«Господин Балакин не является членом ЛДПР, но действительно участвовал в выборах МГД при поддержке партии, — сказали РБК в пресс-службе ЛДПР. — Однако после этого фракцию в МГД он так и не создал, и отношения у него с ЛДПР не сложились, поэтому его желание участвовать в выборах мэра стало для нас сюрпризом. В связи с этим мы обратили внимание мэрии на сложившееся положение дел: участие Балакина в выбор​ах мэра в качестве депутата от ЛДПР вводит избирателей в заблуждение».

В партии подтвердили, что Жириновский предложил Балакину выдвигаться самовыдвиженцем, отказавшись от депутатского мандата. «Мы рассчитываем, что по этому поводу состоятся соответствующие консультации и Московская городская избирательная комиссия примет справедливое решение», — указали в пресс-службе.

Закон о выборах запрещает члену одной партии избираться от другой. Балакин заявил РБК, что знает о письме лидера ЛДПР, при этом подчеркнув, что «никогда не был» членом партии.

Экс-владелец «Су-155» добавил, что в понедельник примет решение, обжаловать ли отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата. Позже в своем Telegram-канале Балакин добавил, что хотя и выдвигался в столичную Думу при поддержке ЛДПР, но партийных обязательств на себя не брал, а Жириновский выдвинул «никому неизвестного» кандидата и «теперь строчит кляузы, чтобы избавиться от конкурентов». «В связи с произошедшим прошу больше не считать меня депутатом от ЛДПР», — резюмировал он.

РБК отправил вопросы в столичный избирком и мэрию.

Отказ «лужковскому кандидату»

Кандидаты в мэры Москвы должны представить не менее 110 подписей муниципальных депутатов из 110 районов. 12 июля Мосгоризбирком заявил, что Балакин представил 112 подписей из 111 районов. Однако трое депутатов подали заявления, в которых попросили считать их подписи недействительными. Таким образом, Балакин не смог пройти муниципальный фильтр. Несостоявшийся кандидат заявил РБК, что отказ в регистрации стал для него неожиданностью. Балакин назвал себя единственным кандидатом, который может вести реальную борьбу за кресло мэра.

Избирательный кодекс Москвы запрещает депутатам отзывать подписи в поддержку кандидата в мэры. Но в процессе сбора подписей запрещается принуждать или вознаграждать депутатов. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов позже уточнил, что подписи не отозвали, а признали недействительными.​

Балакин оказался «слишком токсичным» для избирательной кампании, говорил источник РБК, близкий к столичным властям. Но решения о том, будет ли он участвовать в гонке, пока не принято. Власти будут смотреть, как будет развиваться ситуация, отметили два источника РБК, близких к мэрии. По одному из сценариев Балакин может восстановиться по судебному решению, добавили собеседники РБК.

Во время кампании Балакина позиционировали как лужковско-батуринского кандидата, чтобы представить выборы как борьбу современной и комфортной Москвы Собянина против старой, лужковской Москвы с коррупцией и точечной застройкой, рассказывали источники РБК источники, близкие к столичным властям. Балакин завел Telegram​​-канал «Лужковский кандидат» и заявил, что очень уважает бывшего мэра, но не обсуждал с ним свое выдвижение. Представитель Лужкова назвал информацию о том, что экс-мэр поддерживает кого-то из кандидатов «откровенной ложью».

Авторы: София Сарджвеладзе, Владимир Дергачев.
Теги: выборы мэра , Балакин , «СУ-155» , Москва , Собянин , Жириновский
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