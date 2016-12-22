Жителя Хабаровского края осудили за кражу из разбившегося самолета

Суд приговорил жителя села Нелькан к 100 часам обязательных работ за кражу двух планшетов из кабины разбившегося в 2017 году в Хабаровском крае самолета L-410, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Молодой человек воспользовался ситуацией, и из кабины пилота достал два планшетных компьютера общей стоимостью 50 тыс. рублей. С похищенным он направился домой, а впоследствии обращался к односельчанам с просьбой помочь разблокировать планшеты или купить их», - говорится в сообщении.

На момент совершения преступления злоумышленник был несовершеннолетним. Он признал свою вину и сотрудничал с правоохранительными органами. Родственникам погибших вернули похищенное им имущество.

Самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» потерпел крушение в Хабаровском крае в ноябре 2017 года. Он разбился при заходе на посадку недалеко от села Нелькан. В результате погибли шесть человек, находившейся на борту трехлетней девочке удалось выжить.

Согласно предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета, причиной аварии стали неполадки в работе правого двигателя самолета – его лопасти крутились в обратную сторону.