Двигатель разбившегося в Хабаровском крае самолета L-410 отправят в Чехию

На чешский завод-изготовитель доставят двигатель разбившегося в Хабаровском крае самолета L-410. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель регионального правительства.

«Представитель завода-изготовителя из Чехии и комиссия МАКа начинают работу в Нелькане, они побывают на месте происшествия и осмотрят двигатель. После этого планируется доставить двигатель в Чехию на завод для изучения», — рассказал представитель хабаровского правительства.

Лайнер L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», следовавший из Хабаровска в поселок Нелькан, потерпел крушение 15 ноября. Авиакатастрофа произошла во время захода самолета на посадку в 2 км от Нелькана. При крушении погибли шесть человек, выжить удалось трехлетней девочке. Она благополучно перенесла операцию 20 ноября в детской краевой больнице.

Видео: РБК

По факту крушения Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: плохие метеоусловия, ошибка пилота и техническая неполадка. Кроме того, следователи поручили провести экспертизу телесных повреждений выжившей девочки.

Семьи погибших уже получили компенсацию от властей Хабаровской области на 5 млн руб., впоследствии им выплатят еще 1,5 млн руб. Начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов рассказал «Интерфаксу» 22 ноября, что «Хабаровские авиалинии» приняли решение временно отказаться от использования в Хабаровском крае самолетов L-410.

Бортовые самописцы L-410 были обнаружены 17 ноября. Сотрудники МАКа провели предварительную дешифровку и направили часть данных в Москву, пообещав отправить сами «черные ящики» в ближайшее время.