Власти Хабаровского края выделили деньги семьям пассажиров самолета L-410

Семьям погибших и пострадавшей в авиакатастрофе в Хабаровском крае перечислили компенсации из краевого бюджета. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Деньги пришли на счета муниципальных образований и будут оперативно выплачиваться органами местного самоуправления по мере поступления заявлений от родственников», — заявил зампредседателя краевого правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Он уточнил, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн руб., родным пострадавшей девочки — 400 тыс. руб. Также из регионального бюджета будут компенсированы затраты на погребение.

Похороны погибших пройдут в субботу, 18 ноября.



Самолет L-410, летевший из Хабаровска в поселок Нелькан, потерпел крушение 15 ноября при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта назначения. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек, в том числе два члена экипажа, выжила только трехлетняя девочка. 16 ноября ребенок был доставлен в больницу Хабаровска в состоянии средней степени тяжести, медики не нашли у нее тяжелых травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилота и техническая неисправность.