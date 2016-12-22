Памфилова потребовала обеспечить избирательные права Шестуна

Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась в Генпрокуратуру, так как считает, что избирательные права арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна были нарушены.

«Было отправлено срочное письмо на [имя] генерального прокурора. Я надеюсь, что генеральный прокурор на это среагирует довольно быстро и оперативно, потому что это явное нарушение его [Шестуна] прав», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она также подчеркнула, что «идет нарушение избирательного права, явное нарушение закона».

Ранее пресс-секретарь Шестуна Влада Русина рассказала, что адвокат и нотариус приехали в СИЗО-5 «Водники», чтобы Шестун смог оформить необходимые документы для регистрации на выборах главы района. Однако их не пустили в изолятор, так как его переводят в другое СИЗО — «Лефортово».

Шестун жаловался правозащитникам, что администрация СИЗО не дает ему подать документы на выборы главы района, которые состоятся 9 сентября.

Главу Серпуховского района задержали в середине июня. Его дело касается передачи четырех земельных участков общей площадью в 10,3 га ООО «Центр» в 2008 году. По версии следствия, району был нанесен ущерб в 62 млн руб. Басманный суд арестовал Шестуна до 13 августа.