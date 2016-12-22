Сестра Иосифа Кобзона опровергла сообщения СМИ о коме певца

Сестра народного артиста СССР и депутата Иосифа Кобзона Гелена опровергла телеканалу «360» сообщения СМИ о том, что певец впал в кому в ночь на 28 июля.

«Какая кома, вы что?» — сказала собеседница телеканала.

«Слава Богу, все хорошо», — добавила она, отметив, что Кобзон находится на плановом лечении.

О том, что Кобзон впал в кому, сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, артисту стало хуже в ночь на субботу. По информации телеканала, ранее певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

26 июля источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в Госдуме сообщили о госпитализации Кобзона. По словам собеседника «РИА Новости», исполнитель находится в стабильно тяжелом состоянии. В свою очередь собеседник «Интерфакса» опроверг информацию о том, что состояние певца тяжелое. Представитель певца Варвара Виноградова заявила, что он уже не молод и находится на плановом лечении.

18 июля о госпитализации артиста сообщила его помощница Виноградова. По ее словам, это было плановое обследование. На следующий день сестра Кобзона Гелена сообщила о выписке брата. Она пояснила, что у певца была вирусная инфекция.

У Иосифа Кобзона в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание, он проходил курс химиотерапии.