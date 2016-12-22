Супруга Кобзона прокомментировала сообщения о коме певца

Супруга депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала сообщения СМИ о том, что артист находится в коме. Ее слова опубликованы на сайте «Комсомольской правды».



Нелли Кобзон сказала, что не знает и не понимает, откуда берется такая информация, и заявила, что не будет комментировать ее. Она допустила, что авторы таких сообщений могут их придумывать.



Супруга певца отметила, что она сама никогда не делает заявлений по поводу состояния здоровья Кобзона. «И поэтому если кто-то читает или слышит, что я сделала заявление по поводу состояния здоровья или по поводу каких-то процедур... Это — неправда», — сказала она.



Нелли Кобзон также рассказала, что космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова и ее дочь Елена каждый день звонят. Жена певца отметила, что Терешкова и Кобзон дружат более 50 лет. Также она навестила артиста в больнице и пела вместе с супругой Кобзона «Вальс о вальсе», а певец подсказывал им слова, когда они их путали или забывали. Нелли Кобзон отметила, что артист был очень рад увидеть Терешкову, улыбался ей и был «очень доволен».

О госпитализации Кобзона стало известно в четверг, 26 июля. Представитель певца Варвара Виноградова сказала, что он находится в больнице на плановом лечении. Источник «РИА Новости» в Госдуме сообщил, что артист проходит курс химиотерапии. В 2005 году у Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание. Виноградова рассказала РБК, что Кобзон «не молод» и болен больше десяти лет и ему иногда нужно посещать врачей. Она отметила, что «реанимации и катастрофы нет».



В субботу, 28 июля, телеканал РЕН ТВ сообщил, что певец впал в кому и его подключили к искусственной вентиляции легких. В этот же день сестра певца Гелена Кобзон опровергла эту информацию и сказала, что «все хорошо».