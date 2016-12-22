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В Приамурье паводок блокировал детскую туристическую группу
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В Приамурье паводок блокировал детскую туристическую группу
Политика, 15:46
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В Приамурье паводок блокировал детскую туристическую группу

В Зейском районе Амурской области паводок заблокировал туристическую группу, в составе которой находятся четверо взрослых и 13 детей. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в горном приюте «Грозовое плато» в 16 км от поселка Золотая Гора. Туристическая группа намеревалась вернуться в город Зея, однако река Эракингра из-за дождей разлилась и размыла дорогу в районе 46-го километра трассы Зея — Золотая Гора, блокировав тургруппу. «Было принято решение эвакуировать туристов на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России», — отмечается в сообщении.

О пострадавших не сообщалось.

Как сообщает «Амур.инфо», изначально на помощь туристам выдвинулась группа спасателей с тяжелой техникой, однако из-за сильного течения и размыва операция потерпела неудачу и было решено использовать вертолет.

Теги: Амурская область , МЧС , паводок , туристы , Вертолет , эвакуация
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