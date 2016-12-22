В Благовещенске ввели режим ЧС из-за паводка в Амурской области

В городе Благовещенске из-за поводка введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте администрации города.



Как отмечается в сообщении, отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Благовещенска предупредил о сильных ливнях с грозами и шквалистым ветром. По прогнозам центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Амурской области, порывы ветра могут достигать от 19 до 24 м/с. Из-за сильных дождей и ливней может повыситься уровень воды во всех реках.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Амурской области, в субботу, 21 июля, в Благовещенске ожидается от плюс 29 градусов до плюс 30 градусов. По данным ведомства, при грозе ветер может достигать до 12 м/с. В Амурской области местами днем ожидаются сильные дожди, отметили в ведомстве.

В среду, 18 июля, региональное агентство «Порта Амур» сообщало, что паводок в Амурской области начал смещаться в сторону Благовещенска. Так, в районе села Черняева вода поднялась за сутки на 70 см и подтопила приусадебный участок. Дом подтоплен не был. Агентство со ссылкой на специалистов сообщает, что в Благовещенске вода может подняться до отметок неблагоприятного гидрологического явления, но здания и важные объекты, вероятнее всего, подтоплены не будут. В целях предупреждения подтопления населенных пунктов Зейская ГЭС уменьшила сбросы воды. Уровень реки Зея в районе Благовещенска составляет 416 см. Неблагоприятным уровень воды считается 600 см. В субботу, 21 июля, был зафиксирован быстрый подъем Зеи, а именно на 26—55 см.в сутки.

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов, на данный момент по всем населенным пунктам по течению руки Амур, а именно в Игнашино, Албазино, Джалинде, Толбузино, Черняево, Осенжино, Калиновке, Кузнецово, Ушаково и Нововоскресеновке дежурят спасатели и лодки на случай чрезвычайной ситуации.

На данный момент в Амурской области вода подтопила села в пяти муниципальных районах: Магдагачинском, Мазановском, Серышевском, Шимановском и Ивановском, а также семь автомобильных мостов. Отрезаны два населенных пункта, а именно Таскино и Путятино Мазановского района. В общей сложности в них живут 543 человека. К ним были организованы две лодочные переправы. Запасов продуктов и лекарств в этом населенном пункте хватит на 10 дней.