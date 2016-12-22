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В Амурской области осудили расплатившегося фальшивой банкнотой в ₽2 тыс.
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В Амурской области осудили расплатившегося фальшивой банкнотой в ₽2 тыс.
Общество, 11:44
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В Амурской области осудили расплатившегося фальшивой банкнотой в ₽2 тыс.

Ивановский районный суд Амурской области осудил на один год и шесть месяцев 27-летнего жителя села Новоалексеевка за сбыт поддельной двухтысячной купюры. Мужчина осужден по ч. 1 ст. 186 УК (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центробанка). Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Сотрудник областной прокуратуры поддержал гособвинение по данному делу.

Суд установил, что вечером 4 февраля подсудимый расплатился за бензин на автозаправке поддельной банковский купюрой номиналом 2 тыс. руб. Этот денежный знак вошел в оборот в конце 2017 года. Оператор автозаправки ни о чем не подозревал и принял купюру. В ходе следствия подсудимый дал признательные показания и рассказал о содеянном. Это было учтено судом как смягчающее обстоятельство.

В феврале прокуратура Амурской области заявила об обнаружении первой фальшивой купюры в 2 тыс. руб. Мошеннику удалось расплатиться ей на автозаправке. В апреле полиция области сообщила о задержании изготовителя подделки.

Позже в «Гознаке» уточнили, что все фальшивые деньги номиналом 2 тыс. руб., которые выявил Центробанк, были распечатаны на принтере. Во втором квартале 2018 года ЦБ выявил 16 подделок купюр этого номинала.

Теги: Благовещенск , фальшивые купюры
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