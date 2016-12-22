Роскомнадзор рассказал о способе скрыть свои Google Docs от «Яндекса»

Роскомнадзор составил инструкцию по защите информации, хранящейся в Google Docs, от попадания в поисковую выдачу «Яндекса». Свои рекомендации ведомство опубликовало на странице во «ВКонтакте».
В Роскомнадзоре отметили, что самый простой способ передать документ — отправить гиперссылку на него. Однако, таким образом, данные будут открытыми и смогут попасть в поисковую выдачу.
Для решения проблемы в ведомстве предложили изучить настройки доступа в Google Docs и отключить доступ документов по ссылке. «Безопаснее всего использовать доступ только по приглашению», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Там также напомнили, что автор документа может ограничить действия, которые разрешено совершать в нем приглашенным пользователям. В Роскомнадзоре предупредили, что вместе с возможностью редактировать файл, они получают возможность открыть к нему доступ.
C начала июля документы из Google Docs несколько раз попадали в поисковую выдачу «Яндекса». Так, 4 июля поисковик проиндексировал их, после чего данные оказались в открытом доступе. В «Яндексе» тогда заявили, что это произошло из-за того, что документы не были защищены логином и паролем. Представитель Google сказал, что под индексацию попали только те файлы, которые были созданы как публичные. 5 июля Роскомнадзор направил в «Яндекс» запрос с требованием прояснить инцидент.
27 июля ситуация повторилась. Корреспондент РБК обнаружил в расширенном поиске документы по запросам «график» и «зарплата». В «Яндексе» заявили, что ситуация не изменилась, доступ к этим файлам предоставлялся по ссылкам, которые были опубликованы в интернете.