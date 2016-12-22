Власти Москвы согласовали три митинга против пенсионной реформы

Власти Москвы согласовали три акции, «направленные на привлечение внимания к законопроекту о повышении пенсионного возраста», сообщила РБК пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

По ее словам, 28 июля состоится шествие представителей КПРФ от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, после чего состоится митинг численностью до 10 тыс. человек. Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на КПРФ, в шествии и митинге примут участие Центральный, Московский и областной комитеты партии, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России» и Ленинский коммунистический союз молодежи. Лидер партии Геннадий Зюганов ранее заявил, что пенсионная реформа усугубит ситуацию на рынке труда.

Также в этот день в парке «Сокольники» с 14:00 до 16:00 пройдет митинг численностью до тысячи человек по заявке частных лиц. «Это группа граждан: Черепнин В.В., Закревский В.Н., Иванов Р.И», — уточнила РБК Романова.

Романова добавила, что 29 июля на проспекте Академика Сахарова пройдет организованный Либертарианской партией России (ЛПР) митинг, численность которого составит до 10 тыс. человек. В ЛПР «Интерфаксу» уточнили, что целью их акции является «демонстрация требований граждан прекратить текущий социально-экономический курс политической номенклатуры», в том числе повышение пенсионного возраста.

В середине июня кабмин предложил повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин. При этом предполагается переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034 года — для женщин. Законопроект был внесен в Госдуму 16 июля.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, на решение о реформировании пенсионной системы повлияли «негативные демографические тренды». Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что средства от повышения пенсионного возраста будут, в том числе, направлены на повышение пенсий. По ее словам, в 2019 году выплаты неработающим пенсионерам будут увеличиваться на 1 тыс. руб. в месяц. Президент России Владимир Путин отметил, что ему не нравится ни один вариант, связанный с повышением пенсионного возраста. Глава государства добавил, что в правительстве мало людей, «если вообще есть», которым это нравится.