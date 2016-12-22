ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,67 62,26 EUR Нал. 74,60 72,88 USD Бирж. 62,96 +0,13 EUR Бирж. 73,29 -0,38 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7933,00 -289,00 IMOEX 2293,07 +0,45% RTSI 1148,79 +0,62% Brent 74,49 +0,76% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов»
Лента новостей
Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело 06:40, Общество ABC рассказал подготовке США удара по Ирану при помощи Австралии 06:13, Политика Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов» 06:02, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 05:58, РБК Стиль и ASUS В Забайкальском крае шахтеры приостановили голодовку 05:30, Общество Акции Facebook упали на рекордные 19% после квартального отчета компании 05:13, Бизнес В Индии арестовали россиянина за хранение наркотиков 05:07, Общество Сенатор США сообщила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть 04:39, Политика Экс-глава Армении назвал обвинение против себя полностью сфабрикованным 04:30, Политика СМИ сообщили о перестрелке между полицейскими и неизвестными в Лондоне 04:11, Общество Трамп рассказал об участии США в торговой войне в течение «многих лет» 03:52, Политика В конгрессе США призвали наложить санкции на Россию из-за «дела Скрипаля» 03:43, Политика В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека 03:13, Общество Coca-Cola повысит цены из-за введения Трампом пошлин на алюминий 03:05, Бизнес СМИ узнали об изучении твитов Трампа на попытку помешать российскому делу 02:47, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 02:35, РБК и Subaru Академики РАН выступили против оценки Рособрнадзором работы вузов 02:18, Общество В Москва-реке нашли труп семилетнего мальчика 02:07, Общество В посольстве рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной 01:49, Политика СМИ узнали о связях арестованной в США Бутиной с наследником Рокфеллеров 01:24, Политика Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению ЕС и США 01:16, Политика Путин обратился к членам делегации России словами «не спать» 00:44, Политика В ООН сообщили о нехватке средств 00:21, Политика Минэкономразвития предложило изменить схему финансирования Корпорации МСП 00:00, Экономика Люди будущего: 20 молодых героев РБК 00:00, Бизнес Московские власти снесут съемочную площадку шоу «Дом-2» 26 июл, 23:44, Общество СК начал проверку после обнаружения инвалида на острове в Новосибирске 26 июл, 23:42, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 26 июл, 23:39, РБК и Ингосстрах
Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов»
Политика, 06:02
0
Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов»

Президент США Дональд Трамп сказал, что в НАТО есть «диктатор или два», и они являются союзниками Соединенных Штатов и выступают за повышение расходов альянса на оборону. Об этом американский лидер заявил, выступая на в Гранит Сити в штате Иллинойс, пишет Washington Examiner.

Трамп не сказал, в какой из 28 стран-членов НАТО правит диктор, но отметил, что они лучше всех воспринимали его идею о увеличить расходы на оборону. «Это короли, королевы, президенты, премьер-министры и диктатор или два», — заявил американский лидер. Он пояснил, что это были те, кому легче всего удавалось оплатить военные расходы.

Траты по-американски: о чем договорился Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Политика


В Брюсселе, во время саммита НАТО 12 июля, Трамп выступал за увеличение финансирования на оборону. На данный момент из всех членов НАТО только восемь выполняют в полном обьеме договоренности о выделении средства на эти нужды и тратят 2% своего ВВП. Американский президент хотел увеличить их до 4%. В итоге члены Североатлантического альянса приняли коммюнике, но Трамп не отказался от своего требования.

Выступая в Иллинойсе американский лидер заметил, что он провел «хорошую работу с НАТО». «Но они не говорят об этом», — заметил Трамп. Он отметил, что СМИ не сообщают, что стороны согласились выплатить «сотни миллиардов долларов».

О согласии стран увеличить расходы на обороны Трамп заявлял, выступая на пресс-конференции по итогам саммита альянса 12 июля. Он отметил, лидеры стран НАТО договорились повысить финансирование в этой область до такого уровня, который «раньше были немыслимым». Эти слова подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, но отметил, что размер взносов не обсуждался.

Теги: Дональд Трамп , саммит НАТО
Главное
ABC рассказал подготовке США удара по Ирану при помощи Австралии Политика
Материалы по теме
МИД обвинил НАТО во взгляде на безопасность через призму холодной войны Политика
Трамп потребовал от стран НАТО «сейчас же» нарастить расходы на оборону Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter