Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов»

Президент США Дональд Трамп сказал, что в НАТО есть «диктатор или два», и они являются союзниками Соединенных Штатов и выступают за повышение расходов альянса на оборону. Об этом американский лидер заявил, выступая на в Гранит Сити в штате Иллинойс, пишет Washington Examiner.



Трамп не сказал, в какой из 28 стран-членов НАТО правит диктор, но отметил, что они лучше всех воспринимали его идею о увеличить расходы на оборону. «Это короли, королевы, президенты, премьер-министры и диктатор или два», — заявил американский лидер. Он пояснил, что это были те, кому легче всего удавалось оплатить военные расходы.

В Брюсселе, во время саммита НАТО 12 июля, Трамп выступал за увеличение финансирования на оборону. На данный момент из всех членов НАТО только восемь выполняют в полном обьеме договоренности о выделении средства на эти нужды и тратят 2% своего ВВП. Американский президент хотел увеличить их до 4%. В итоге члены Североатлантического альянса приняли коммюнике, но Трамп не отказался от своего требования.

Выступая в Иллинойсе американский лидер заметил, что он провел «хорошую работу с НАТО». «Но они не говорят об этом», — заметил Трамп. Он отметил, что СМИ не сообщают, что стороны согласились выплатить «сотни миллиардов долларов».



О согласии стран увеличить расходы на обороны Трамп заявлял, выступая на пресс-конференции по итогам саммита альянса 12 июля. Он отметил, лидеры стран НАТО договорились повысить финансирование в этой область до такого уровня, который «раньше были немыслимым». Эти слова подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, но отметил, что размер взносов не обсуждался.