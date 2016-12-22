Траты по-американски: о чем договорился Трамп на саммите НАТО в Брюсселе

Президенту США Дональду Трампу удалось уговорить лидеров стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону. Правда, расти они будут не так быстро, как ему бы хотелось

Ангела Меркель, Шарль Мишель, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп и Тереза Мэй (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Трамп просит раскошелиться

В четверг, 12 июля, в Брюсселе завершилась двухдневная встреча лидеров 29 стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО). Главная интрига встречи заключалась в том, останутся ли США привержены альянсу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны, требуя более справедливого распределения трат на оборону между участниками альянса.​ В настоящее время лишь восемь стран выполняют договоренности от 2014 года и тратят на оборону 2% от своего ВВП. При этом оборонные расходы США больше, чем у других, и составляют 3,58% от ВВП.

Перед началом встречи в Брюсселе собеседники РБК опасались, что Трамп не подпишет итоговый документ или же вовсе заявит о намерении выйти из альянса. Тем не менее он подписал в первый день саммита итоговое коммюнике, в котором подтверждается приверженность всех стран альянса обязательству тратить 2% ВВП на оборону. Согласно заявлению увеличение расходов отдельных стран будет идти согласно установленному ранее плану, то есть постепенно, до конца 2024 года.

Победа, которой не было

Несмотря на подписание коммюнике, Трамп не отказался от своего базового требования. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала, что на закрытой встрече в среду он предлагал увеличить оборонные расходы членов НАТО до 4% ВВП.

Чтобы вновь обсудить финансовый вопрос, лидерам стран НАТО пришлось провести в четверг утром дополнительную сессию. На этой встрече Трамп разговаривал гораздо жестче, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, рассказал источник Reuters.

Выступая на пресс-конференции в четверг, 12 июля, Трамп назвал себя очень последовательным и сообщил, что ему удалось убедить партнеров по НАТО увеличить вклад в оборону альянса. По его словам, лидеры НАТО договорились поднять свои расходы «до уровней, которые раньше были немыслимыми».

Однако французский президент Эмманюэль Макрон опроверг утверждение Трампа. Кроме того, он рассказал, что Трамп не заявлял о намерении США покинуть НАТО ни на многосторонних, ни на двусторонних встречах. Сам Трамп на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что может инициировать выход США из состава альянса даже без одобрения американского конгресса, но в таком шаге нет необходимости. «НАТО сейчас гораздо сильнее, чем было два дня назад», — сказал он.

«Все страны подтвердили готовность увеличить военные расходы, но новые цифры не обсуждались», — резюмировал на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг. «С тех пор как президент Трамп был на саммите в прошлый раз (в 2017 году), мы смогли собрать дополнительно $41 млрд», — отметил он.

В остальном — единогласно

За исключением вопроса о расходах, союзники по НАТО продемонстрировали полное согласие и взаимопонимание. По итогам первого дня саммита было объявлено о запуске новой программы «Четыре тридцатки». Она должна способствовать повышению готовности сил альянса в кризисных ситуациях и предусматривает формирование к 2020 году 30 механизированных батальонов, выделение 30 боевых кораблей и 30 эскадрилий, которые при необходимости могут быть развернуты в течение 30 дней.

Как пояснила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, программа нужна для ​обеспечения быстрого реагирования и мобилизации сил НАТО в случае «кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта». При необходимости новые силы могут быть стянуты из всех стран для поддержки размещенных в Эстонии, Литве, Латвии и Польше многонациональных батальонов, которые отличаются немногочисленностью — всего в них задействованы 4 тыс. военных. Все четыре страны не раз указывали на необходимость усиления их защиты, ссылаясь на российскую угрозу.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Помимо этого НАТО согласовало структуру двух новых командных центров, о создании которых министры обороны стран — членов альянса договорились на февральской встрече в Брюсселе. Один из них — командование по Атлантике со штаб-квартирой в Норфолке (США, штат Вирджиния) — будет защищать морские пути сообщения между Северной Америкой и Европой. Командование по логистике в Европе со штаб-квартирой в немецком Ульме займется совершенствованием быстрой переброски сил и вооружения НАТО на территории Европы. Для этого будет разработана нормативно-правовая база и улучшена инфраструктура европейских стран, в которую, по словам Столтенберга, альянс уже вложил больше €2 млрд за последние четыре года (они были потрачены на морские терминалы, топливные контейнеры и взлетно-посадочные полосы).

Увеличат свою мобильность и ВВС альянса. Как сообщил Столтенберг, Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) предоставит самолетам НАТО собственный позывной и приоритет при управлении воздушным движением в европейском воздушном пространстве как в мирное, так и кризисное время.

Расширение продолжится Генсек НАТО Йенс ​Столтенберг 12 июля передал премьеру Македонии Зорану Заеву официальное приглашение его стране стать членом альянса. Для этого Македония должна сначала окончательно утвердить ее новое название — Республика Северная Македония. Кроме того, в брюссельском саммите приняли участие президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили. Украине Столтенберг пообещал дальнейшую поддержку. «Мы согласились работать вместе, чтобы подготовить Грузию к вступлению в НАТО», — рассказал он о содержании беседы с Маргвелашвили.

Москве не повредит

Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что все решения саммита принимаются для укрепления сил сдерживания и обороны альянса. В итоговой декларации члены НАТО указали на «агрессивные действия» Москвы, угрожающие безопасности альянса. «Недавние действия и политика России привели к снижению стабильности, росту непредсказуемости и изменению обстановки в плане безопасности», — говорится в документе. При этом, о каких именно действиях Москвы идет речь, в документе не поясняется.

«В НАТО предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов холодной войны», — отреагировали на итоги саммита в российском МИДе.

Предложение о формировании батальонов быстрого реагирования не представляет для России дополнительной угрозы, сказал РБК заместитель начальника Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Намерение принять в НАТО Грузию «новостью также ни для кого не стало», в альянсе «об этом говорят уже около десяти лет», отметил эксперт.

Потенциал НАТО как военного альянса не является для России критическим вызовом, заявил в беседе с РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По мнению эксперта, расширение этой организации, в том числе включение в ее состав таких стран, как Черногория и Албания, негативно сказалось на ее эффективности.