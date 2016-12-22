НАТО сообщило об увеличении расходов на оборону большинством стран-членов

В 2018 году совокупный объем оборонных расходов стран-участниц НАТО должен вырасти на 1,84%, впервые с 2012 года он превысит $1 трлн

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Большинство стран-участниц НАТО наращивает расходы на военные нужды, следует из опубликованного 10 июля отчета альянса. Согласно включенным в отчет данным, в 2017 году оборонные расходы всех входящих в НАТО стран увеличились в постоянных ценах 2010 года примерно на 3,34% (с $888,892 млрд до 918,61 млрд), а в текущих ценах — на 5,15% (с $911,692 млрд до 958,711 млрд). В 2018 году военные расходы стран НАТО в текущих ценах, как ожидается, впервые с 2011 года превысят $1 трлн.

Из отчета НАТО следует, что общие расходы на оборону (в постоянных ценах) увеличивают практически все страны альянса, за исключением Греции и Канады. Первая сократит свои расходы на 2,88% (с $5,905 млрд до 5,735 млрд), вторая — на 7,67% (с $25,599 млрд до 23,637 млрд). Снижение расходов Канады, по всей видимости, связано с их резким (сразу на 21,44%) увеличением в предыдущем году.

Увеличение оборонных расходов большинством европейских членов альянса приведет к тому, что общий их объем достигнет отметки в 1,5% от совокупного ВВП входящих в НАТО европейских стран. На этот показатель НАТО выйдет впервые с 2012 года. Тем не менее большинство европейских членов НАТО так и не доведет уровень оборонных расходов до целевого показателя в 2% от ВВП, чего требуют от союзников власти США и нынешний президент страны Дональд Трамп.

За счет последнего увеличения расходов на оборону норматив, как ожидается, выполнит только Латвия (ровно 2%). Остальные в лучшем случае только приблизятся к нему. Польша планирует довести свои оборонные расходы до 1,98% ВВП, Литва — до 1,96%, Румыния — до 1,93%. Как и прежде, менее 1% планируют тратить на военные нужды Бельгия (0,93% ВВП), Испания (0,93%) и Люксембург (0,55%). У большинства остальных стран уровень военных расходов останется в диапазоне между 1% и 2%, колеблясь от 1,01% у Словении до 1,81% у Франции. Германия сохранит расходы на оборону на уровне 1,24% ВВП.

​Более 2% на оборону, как и ранее, планируют потратить только Эстония (2,08% в 2017 году, 2,14% в 2018-м), Греция (2,38%, 2,27%) и Великобритания (2,11%, 2,1%). Лидером по объему расходов, несмотря на снижение их доли до 3,5% ВВП (было 3,57%), останется США. В текущих ценах оборонные расходы страны составят в 2018 году более $706 млрд — почти 70% от общего объема оборонных расходов альянса.

​В пересчете на одного жителя США планируют потратить в 2018 году на оборону $1898, то есть в десять с лишним раз больше, чем Венгрия ($177) или Болгария ($135) и почти вчетверо больше, чем страны Европы в среднем ($503).

Власти США и лично президент Дональд Трамп считают нынешнее распределение расходов несправедливым. Вопрос о повышении расходов на оборону всеми странами, не выполняющими норматив в 2%, как ожидается, станет одним из ключевых на саммите НАТО, который стартует в Брюсселе 11 июля.

​Перед отъездом в Брюссель Трамп написал в Twitter, что отказ союзников США от увеличения расходов на оборону просто нечестен.

«США тратят во много раз больше, чем любая другая страна, чтобы защитить их. Это нечестно по отношению к американскому налогоплательщику. А сверх того мы еще и теряем $151 млрд в год на торговле с Евросоюзом. Страны НАТО должны платить больше, США должны платить меньше. [Иначе] несправедливо!» — написал Трамп

​Ранее представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что на предстоящем саммите НАТО Трамп напомнит членам альянса, что к США нельзя относиться как к «свинье-копилке».

Весной 2018 года эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) сообщили, что военные расходы России снизились в 2017 году впервые с 1998 года. По подсчетам SIPRI, они сократились на 20% по сравнению с 2016 годом и составили $66,3 млрд. «Модернизация армии остается приоритетом для России, однако военный бюджет был ограничен из-за экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года», — отмечал тогда старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

Комментируя сообщение SIPRI, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что данные о падении на 20% «не соответствуют действительности», но «тенденция указана правильно», так как «пик технологического перевооружения» российских вооруженных сил пройден.​