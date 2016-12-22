Сенатор США сообщила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть

Сенатор США от штата Миссури и демократ Клэр Маккаскил заявила о неудачной атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть в Сенате. Заявление этого американского политика опубликовано на ее сайте. Так сенатор прокомментировала информация портала The Daily Beast, который 26 июля со ссылкой на аналитиков сообщал о кибератаке российских хакеров на Маккаскил.

По словам сенатора, Россия продолжает совершать кибератаки на США. «Я буду продолжать говорить и подчеркивать, что они должны понести ответственность. Хотя эта атака была безуспешной, но это возмутительно, что они думают, что уйдут безнаказанными. Меня не запугать. Я это раньше говорила, но скажу снова, Путин (президент России Владимир Путин, — прим.РБК) — бандит и хулиган», — заявила Маккаскил.



Как сообщало The Daily Beast, на Макаскил совершили кибератаку хакеры из Государственного разведывательного управления (ГРУ), которые, как полагает издание, стояли за атакой во время американских выборов в 2016 году. Хакеры напали, отмечает издание, когда в 2018 году Макаскил начала свою предвыборную компанию по переизбранию в Сенат. Портал цель кибератаки не назвал.

В США ведется расследование дела о возможном вмешательстве России в американские выборы. В Вашингтоне полагают, что за этим стоят российские власти. В Москве все обвинения отрицают.

В июле Министерство юстиции США опубликовало список из 12 человек, которые являются сотрудниками российского Генштаба (бывшего ГРУ), и которые, по мнению американского ведомства, причастны к вмешательству в выборный процесс в Соединенных Штатах. Им были предъявлены заочные обвинения в заговоре против США, краже личных данных и в сговоре для отмывания денег.

Во время пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин предложил спецпрокуророу США Роберту Мюллеру направить запрос, чтобы допросить тех, кого американский Минюст обвиняет в кибератаках. Российский лидер отметил, что после запроса российская прокуратура проведет их допрос и направит уже результаты американской стороне.