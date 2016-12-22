ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,35 EUR Нал. 74,34 72,96 USD Бирж. 62,96 +0,13 EUR Бирж. 73,29 -0,38 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7906,80 -301,20 IMOEX 2293,07 +0,45% RTSI 1148,79 +0,62% Brent 74,49 +0,76% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Сенатор США сообщила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть
Лента новостей
В Индии арестовали россиянина за хранение наркотиков 05:07, Общество Сенатор США сообщила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть 04:39, Политика Экс-глава Армении назвал обвинение против себя полностью сфабрикованным 04:30, Политика СМИ сообщили о перестрелке между полицейскими и неизвестными в Лондоне 04:11, Общество Трамп рассказал об участии США в торговой войне в течение «многих лет» 03:52, Политика В конгрессе США призвали наложить санкции на Россию из-за «дела Скрипаля» 03:43, Политика В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека 03:13, Общество Coca-Cola повысит цены из-за введения Трампом пошлин на алюминий 03:05, Бизнес СМИ узнали об изучении твитов Трампа на попытку помешать российскому делу 02:47, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 02:35, РБК и Subaru Академики РАН выступили против оценки Рособрнадзором работы вузов 02:18, Общество В Москва-реке нашли труп семилетнего мальчика 02:07, Общество В посольстве рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной 01:49, Политика СМИ узнали о связях арестованной в США Бутиной с наследником Рокфеллеров 01:24, Политика Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению ЕС и США 01:16, Политика Путин обратился к членам делегации России словами «не спать» 00:44, Политика В ООН сообщили о нехватке средств 00:21, Политика Минэкономразвития предложило изменить схему финансирования Корпорации МСП 00:00, Экономика Люди будущего: 20 молодых героев РБК 00:00, Бизнес Московские власти снесут съемочную площадку шоу «Дом-2» 26 июл, 23:44, Общество СК начал проверку после обнаружения инвалида на острове в Новосибирске 26 июл, 23:42, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 26 июл, 23:39, РБК и Ингосстрах Палестинец ранил ножом трех израильтян на Западном берегу Иордана 26 июл, 23:21, Общество В Adidas отказались комментировать функции чипа в подаренным мяче Трампу 26 июл, 23:21, Политика СМИ сообщили о состоянии Кобзона после госпитализации 26 июл, 22:56, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 26 июл, 22:36, РБК и IWC Путин назвал условие похода в ресторан с Эрдоганом 26 июл, 22:35, Политика Сенатор из США пообещал новые санкции против России в «ближайшие месяцы» 26 июл, 22:29, Политика
Сенатор США сообщила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть
Политика, 04:39
0
Сенатор США сообщила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть

Сенатор США от штата Миссури и демократ Клэр Маккаскил заявила о неудачной атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть в Сенате. Заявление этого американского политика опубликовано на ее сайте. Так сенатор прокомментировала информация портала The Daily Beast, который 26 июля со ссылкой на аналитиков сообщал о кибератаке российских хакеров на Маккаскил.

По словам сенатора, Россия продолжает совершать кибератаки на США. «Я буду продолжать говорить и подчеркивать, что они должны понести ответственность. Хотя эта атака была безуспешной, но это возмутительно, что они думают, что уйдут безнаказанными. Меня не запугать. Я это раньше говорила, но скажу снова, Путин (президент России Владимир Путин, — прим.РБК) — бандит и хулиган», — заявила Маккаскил.

Как сообщало The Daily Beast, на Макаскил совершили кибератаку хакеры из Государственного разведывательного управления (ГРУ), которые, как полагает издание, стояли за атакой во время американских выборов в 2016 году. Хакеры напали, отмечает издание, когда в 2018 году Макаскил начала свою предвыборную компанию по переизбранию в Сенат. Портал цель кибератаки не назвал.

США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
Политика

В США ведется расследование дела о возможном вмешательстве России в американские выборы. В Вашингтоне полагают, что за этим стоят российские власти. В Москве все обвинения отрицают.

В июле Министерство юстиции США опубликовало список из 12 человек, которые являются сотрудниками российского Генштаба (бывшего ГРУ), и которые, по мнению американского ведомства, причастны к вмешательству в выборный процесс в Соединенных Штатах. Им были предъявлены заочные обвинения в заговоре против США, краже личных данных и в сговоре для отмывания денег.

12 «друзей» Хиллари: в чем обвиняют США «хакеров из ГРУ»
Политика

Во время пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин предложил спецпрокуророу США Роберту Мюллеру направить запрос, чтобы допросить тех, кого американский Минюст обвиняет в кибератаках. Российский лидер отметил, что после запроса российская прокуратура проведет их допрос и направит уже результаты американской стороне.

Теги: сенатор , атака хакеров , кибератака
Главное
В конгрессе США призвали наложить санкции на Россию из-за «дела Скрипаля» Политика
Материалы по теме
WSJ сообщила о взломе российскими хакерами электросетей в США Общество
Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter