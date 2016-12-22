Путин предложил Мюллеру допросить в Москве «хакеров из ГРУ»

По словам российского лидера, спецпрокурор США может направить запрос с целью провести допросы тех, кого Вашингтон считает виновными в нарушении американских законов, в рамках уже «эффективно работающего» между странами соглашения

Роберт Мюллер (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может допросить 12 россиян, которых в Вашингтоне назвали предполагаемыми хакерами из российской военной разведки. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Что касается 12 сотрудников якобы наших спецслужб. Я об этом пока ничего не знаю, мне еще надо выяснить, но президент поставил передо мной этот вопрос», — сказал российский лидер.

По его словам, речь идет о договоре 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам, которым предусмотрены «определенные процедуры совместной работы». Путин заверил, что документ «эффективно работающий».

«Мы можем предложить, чтобы соответствующий прокурор направил нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в правонарушениях. Сотрудники прокуратуры могут провести допросы и направить в США информацию», — пояснил Путин.

Он также отметил, что российские власти могут допустить официальных представителей США присутствовать на этих допросах.

«Но тогда мы будем ожидать, чтобы действия были взаимными. Чтобы США допросили тех, кого мы считаем виновными в нарушениях на территории России.

Ну, известное дело, Hermitage Capital», — добавил президент в ходе пресс-конференции.

Речь идет о списке из 12 человек, который в минувшую пятницу обнародовал Минюст США. Это Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Павел Ершов, Николай Козачек, Анатолий Ковалев, Алексей Лукашев, Артем Малышев, Сергей Моргачев, Виктор Нетыкшо, Александр Осадчук и Алексей Потемкин. По мнению американского ведомства, они являются сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) и ответственны за вмешательство в выборы США 2016 года, а именно за взлом переписки кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и серверов самой партии.

Всем 12 россиянам было предъявлено заочное обвинение. В обвинительном заключении указано, что они замешаны в заговоре против американского государства, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговоре с целью отмывания денег.