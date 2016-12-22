В США назвали имена предполагаемых хакеров из российской военной разведки

Минюст США обнародовал имена 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывш. ГРУ) и ответственны за вмешательство в выборы США.



Это Виктор Борисович Нетыкшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев.

Ранее в пятницу американское казначейство заочно предъявило всем двенадцати обвинения. Минюст США считает их причастными ко взлому переписки кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии.

Обвинения предъявлены в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно отрицала.