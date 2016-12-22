Посольство обвинило США в сокрытии данных дела россиянки Бутиной

Сторона обвинения стремится засекретить материалы дела россиянки Марии Бутиной, которую в США арестовали по подозрению в работе в качестве иностранного агента, сообщается на странице российского посольства в Facebook.
«Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства», — заявили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что такими же методами пользовались спецслужбы Великобритании, расследуя дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлия.
О задержании Бутиной стало известно 16 июля. В Вашингтоне считают, что в США россиянка налаживала контакты с чиновниками. По версии ФБР, в Москве планировали использовать эти контакты в своих интересах. 18 июля в прокуратуре США заявили, что у Бутиной есть связи с российской разведкой.
20 июля в МИД России запустили флешмоб в поддержку россиянки и призвали пользователей соцсетей поставить фотографию Бутиной на аватар.