МИД объявил о начале флешмоба в поддержку Бутиной

МИД России призвал пользователей соцсетей поменять аватары своих страниц на фотографию задержанной в США россиянки Марии Бутиной, которую американские власти подозревают в незаконном лоббизме в качестве «российского агента». Об этом говорится в сообщении в Facebook официальной группы ведомства.

О задержании Бутиной было объявлено в день встречи президентов Владимира Птуина и Дональда Трампа 16 июля. По мнению Минюста США, с 2015 по 2017 год она работала на российского чиновника высокого ранга, прибыв в страну по студенческой визе и налаживала контакты с американскими чиновниками. По мнению ФБР, благодаря Бутиной российские власти намеревались продвигать свои интересы. 18 июля ее обвинили в связях уже с российскими спецслужбами, так как



