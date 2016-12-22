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В Совфеде из-за «крымской декларации» вспомнили об «аннексии Техаса»
Политика, 16:54
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В Совфеде из-за «крымской декларации» вспомнили об «аннексии Техаса»

Сомнения США и ряда европейских стран в признании Крыма частью России создают «пагубный прецедент» по рассмотрению законности присоединения к их странам целого ряда территорий. Об этом РБК заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она отметила, что позиция США и Европейского союза может привести к нарушению общемирового территориального устройства. «Результатом аннексии Техаса США в 1845 году стали существенные территориальные уступки Мексики, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика, земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. Озвученная США политическая практика оспаривания присоединенных территорий открывает для многих стран запретный «ящик Пандоры», — считает Ковитиди.

По мнению сенатора, целью Госдепа США является преследование собственных корыстных интересов, противоречащих демократическим принципам в мире. «Навязываемый из-за океана пагубный политический вектор негативно сказывается на формировании мировой внешнеполитической повестки и способствует активному развитию мирового экономического, территориального и политического кризиса», — добавила она.

В Евросоюзе поддержали «крымскую декларацию» США
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Ковитиди указала на «подмену формулировок» в озвученной госсекретарем США Майком Помпео «крымской декларации». «Господину Помпео следует понимать, что подмена термина — «сецессия» на «аннексия», развернутое в мире расширенное политическое ограничение прав и свобод крымчан не только привели к неверности определения произошедших в Крыму событий, но и создали ряд санкционных ограничений, приведших к мировому нарушению прав крымчан и причинивших нам моральный и материальный вред, подлежащий возмещению», — подчеркнула она.

25 июля Помпео заявил, что Вашингтон не признает и не будет признавать «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой», призвав Москву прекратить оккупацию полуострова. В посольстве России в США в ответ отметили, что «Вашингтон живет в иной реальности». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила «крымскую декларацию» с ядерной сделкой с Ираном, заключенную во времена администрации Барака Обамы, но разорванную президентом США Дональдом Трампом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Вашингтон не признает «результаты свободного волеизъявления крымчан, но при этом поддерживает нацистский режим в Киеве».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией», страны Запада также не признают вхождение Крыма в состав России.

Теги: Госдепартамент США , Крым
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