Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США

Непризнание Вашингтоном вхождения Крыма в состав России может измениться так же, как было разорвано ядерное соглашение с Ираном, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Мария Захарова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила «крымскую декларацию» Госдепа США, в которой говорится, что Вашингтон «никогда не признает аннексию Крыма» с ядерной сделкой с Ираном, которую заключили во времена администрации Барака Обамы, но разорвал нынешний президент США Дональд Трамп. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату недавно «были официальной политикой США», так как «Обама так решил». «А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала Захарова.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением о том, что Вашингтон не признает и не будет признавать «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой». Он также обратился к России с призывом прекратить «оккупацию» Крыма.

В мае спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что полуостров может вернуться к Украине со временем. По его словам, возможно повторения сценария со странами Балтии, которые входили в состав СССР, но позже получили независимость.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Украина не признала итогов этого голосования и считает эту территорию «временно оккупированной. В Москве неоднократно отвергали такие обвинения. В марте президент России Владимир Путин сказал, что «никогда не будет» обстоятельств, при которых Крым вернется к Украине.