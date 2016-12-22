Российское посольство ответило на «крымскую декларацию» США

После публикации «крымской декларации» Госдепа российское посольство обвинило Вашингтон в некорректном обращении к международным правовым нормам и принципу самоопределения. Власти США живут «в иной реальности», заявили в дипмиссии

Посольство России в Вашингтоне (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Декларация Госдепа США о непризнании статуса Крыма говорит о том, что Вашингтон живет в «иной реальности», говорится в заявлении российского посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

«С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — заявили в посольстве. Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон пытается оперировать международными правовыми актами и содержащимися в них положениями о праве на самоопределение народов. При этом эти же принципы легли в основу присоединения Крыма к России, напомнили в дипмиссии.

«Тем временем сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что во время ЧМ-2018 в Россию приехали свыше 90 тыс. американцев, которые убедились в «неадекватности рекомендаций» Госдепа США, который советовал гражданам Соединенных Штатов не посещать Крым.

«Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия», — добавили в посольстве.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением о непризнании Вашингтоном вхождения Крыма в состав России. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал этот шаг и поблагодарил США за поддержку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве знают цену подобным «судьбоносным декларациям» и сравнила заявление Помпео с ядерной сделкой с Ираном и Парижским соглашением по климату, решение о заключении которых со стороны США принимал президент Барак Обама, а «потом Трамп взял и перерешил».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Результаты голосования не признали на Украине. Киев считает, что Россия «временно оккупировала» Крым. В Москве с такими обвинениями не согласны. Президент России Владимир Путин в 2016 году назвал вопрос о принадлежности полуострова «исторически закрытым», отметив, что жители Крыма сделали свой выбор.