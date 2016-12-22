ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,39 62,16 EUR Нал. 74,63 72,93 USD Бирж. 62,82 -0,51 EUR Бирж. 73,68 -0,30 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8207,20 -137,90 IMOEX 2282,84 +0,20% RTSI 1141,70 -0,18% Brent 73,93 -0,01% DJIA 25414,10 +0,68% Nasdaq 7932,24 +1,17%
Российское посольство ответило на «крымскую декларацию» США
Лента новостей
Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за квартального отчета Facebook 04:49, Бизнес СМИ сообщили о казни шести членов «Аум Синрикё» в Японии 04:32, Общество Мадуро объявил о деноминации национальной валюты Венесуэлы 04:12, Экономика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 03:58, РБК Стиль и ASUS Репортера CNN выгнали из Белого дома за «неуместные» вопросы Трампу 03:50, Политика Федор Емельяненко рассказал о поступившем ему предложении от ФБР 03:23, Общество В МВФ поприветствовали переговоры США и Еврокомиссии 03:17, Политика Россия получит $1 млрд от Нового банка развития БРИКС 02:49, Экономика Посольство обвинило США в сокрытии данных дела россиянки Бутиной 02:41, Политика Израильская армия назвала имя сбившей сирийский «Сухой» женщины 02:20, Политика Число жертв атаки ИГ в Сирии превысило 220 человек 01:57, Общество Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России 01:39, Бизнес Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 01:33, РБК и Ингосстрах Белый дом объяснил пропажу вопроса Путину из стенограммы 01:19, Политика Российские военные поблагодарили Израиль за удар по позициям ИГ в Сирии 01:07, Политика Порошенко назвал декларацию США по Крыму ответом на провокации Кремля 00:25, Политика Израиль атаковал установку по запуску ракет в Сирии 00:18, Политика Почти 50 сенаторов не внесли ни один закон за последний год 00:00, Политика Суд арестовал избивших задержанного в Брянске полицейских 25 июл, 23:52, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 25 июл, 23:50, Партнерский материал Трамп договорился с ЕС о «новой фазе» отношений вместо торговых войн 25 июл, 23:38, Экономика СМИ назвали трансфер Головина в «Монако» самым дорогим среди клубов СНГ 25 июл, 23:32, Общество Силовики задержали главу НПО имени Лавочкина 25 июл, 23:25, Общество Госсекретарь США назвал три договоренности Путина и Трампа 25 июл, 23:20, Политика Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США 25 июл, 23:12, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 25 июл, 22:52, РБК и IWC На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями 25 июл, 22:46, Технологии и медиа Bloomberg обнаружил чип в подаренном Трампу мяче от Путина 25 июл, 22:43, Общество
Российское посольство ответило на «крымскую декларацию» США
Политика, 05:03
0
Российское посольство ответило на «крымскую декларацию» США
После публикации «крымской декларации» Госдепа российское посольство обвинило Вашингтон в некорректном обращении к международным правовым нормам и принципу самоопределения. Власти США живут «в иной реальности», заявили в дипмиссии
Посольство России в Вашингтоне (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Декларация Госдепа США о непризнании статуса Крыма говорит о том, что Вашингтон живет в «иной реальности», говорится в заявлении российского посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

«С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — заявили в посольстве. Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон пытается оперировать международными правовыми актами и содержащимися в них положениями о праве на самоопределение народов. При этом эти же принципы легли в основу присоединения Крыма к России, напомнили в дипмиссии.

«Тем временем сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии», — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что во время ЧМ-2018 в Россию приехали свыше 90 тыс. американцев, которые убедились в «неадекватности рекомендаций» Госдепа США, который советовал гражданам Соединенных Штатов не посещать Крым.

«Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия», — добавили в посольстве.

Порошенко назвал декларацию США по Крыму ответом на провокации Кремля
Политика
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением о непризнании Вашингтоном вхождения Крыма в состав России. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал этот шаг и поблагодарил США за поддержку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве знают цену подобным «судьбоносным декларациям» и сравнила заявление Помпео с ядерной сделкой с Ираном и Парижским соглашением по климату, решение о заключении которых со стороны США принимал президент Барак Обама, а «потом Трамп взял и перерешил».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Результаты голосования не признали на Украине. Киев считает, что Россия «временно оккупировала» Крым. В Москве с такими обвинениями не согласны. Президент России Владимир Путин в 2016 году назвал вопрос о принадлежности полуострова «исторически закрытым», отметив, что жители Крыма сделали свой выбор.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев.
Теги: Посольство России , Крым , декларация
Главное
Силовики задержали главу НПО имени Лавочкина Общество
Материалы по теме
Порошенко назвал декларацию США по Крыму ответом на провокации Кремля Политика
Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter