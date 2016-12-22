В Евросоюзе поддержали «крымскую декларацию» США

Американская декларация по статусу Крыма демонстрирует «сохраняющуюся сильную и принципиальную позицию США в отношении незаконной аннексии Россией» полуострова. Об этом заявила пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Майя Косьянчич, сообщает «Радио Свободная Европа».

По ее словам, ЕС остается «твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины, полностью реализуя политику непризнания, в том числе посредством ограничительных мер».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне никогда не признают включение Крыма в состав России, и призвал Москву прекратить «оккупацию» полуострова. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал это заявление. Власти Великобритании также заявили, что солидарны с позицией США по Крыму.

В ответ в посольстве России в США заявили, что Вашингтон живет «в иной реальности». «Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия», — подчеркнули в дипмиссии. Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook написал, что США не признают «результаты свободного волеизъявления крымчан, но при этом поддерживают нацистский режим в Киеве».

Крым вошел в состав России по итогам мартовского референдума в 2014 году. На Украине считают полуостров «временно оккупированной территорией», страны Запада также не признают переход Крыма к России.