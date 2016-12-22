Великобритания поддержала «крымскую декларацию» США

Власти Великобритании солидарны с США в отказе признавать вхождение Крыма в состав России, сообщается на сайте британского правительства.

В заявлении отмечается, что Лондон осуждает продолжающееся нарушение Россией международного права. «Крым — территория Украины», — говорится в сообщении. Власти Великобритании также обеспокоены нарушением прав человека в Крыму и положением меньшинств, голосовавших против вхождения полуострова в состав России.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет признавать переход Крыма в Россию и призвал Москву прекратить «оккупацию» полуострова. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за этот шаг.

В российском посольстве в ответ сказали , власти США живут «в иной реальности» и сказали, что ждут декларации Госдепа о признании Косово частью Сербии. Официальный представитель МИД России указала на то, что ранее частью официальной политики США были ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату. «Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала она в Facebook.

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного в 2014 году. В Киеве результаты голосования не признали и обвинили Москву в аннексии. Россия эти обвинения неоднократно отвергала. В 2016 году российский президент Владимир Путин сказал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, отметив, что жители Крыма свой выбор сделали.