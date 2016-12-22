Порошенко назвал декларацию США по Крыму ответом на провокации Кремля

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил власти США за декларацию, в которой Вашингтон заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокации Кремля после Хельсинки», — заявил Порошенко.

Он также поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за «бескомпромиссную позицию» по вопросам территориальной целостности Украины.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании вхождения Крыма в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне «отказываются признавать суверенитет Кремля» над полуостровом и призвал Москву прекратить «оккупацию» Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила это заявление с ядерным соглашением с Ираном, в которое США вошли, когда президентом страны был Барак Обама, но вышли из нее, когда главой Белого дома стал Трамп. «Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала она в Facebook.

В конце июня Трамп, отвечая на вопрос о том, признают ли США вхождение Крыма в состав России, сказал , что в Вашингтоне «посмотрят» на действия Москвы. Он также отметил, что не был президентом, когда полуостров стал российским. «Президент Обама допустил это», - добавил Трамп. После этого в Белом доме заявили , что не намерены признавать вхождение Крыма в состав России.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове. Киев не признает результатов голосования и считает этот шаг «аннексией». С Украиной согласны США и страны Запада. Президент России Владимир Путин в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности полуострова «исторически закрыт». «Народ Крыма решение принял и проголосовал», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.