Помпео пообещал никогда не признавать присоединение Крыма к России

Государственный департамент США вечером 25 июля распространил заявление Майка Помпео. В нем государственный секретарь пишет, что США «никогда не признают аннексию Крыма Россией» и будут настаивать на территориальной целостности Украины, сообщает The New York Times.
По словам главы Госдепа, США «отказываются признавать суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права». Помпео призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.
Заявление появилось незадолго до выступления госсекретаря в комитете сената США по международным делам, где, как предполагается, ему зададут немало вопросов о последствиях встречи в Хельсинки президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
Ранее в среду австралийский телеканал ABC сообщил, что Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявил о стремлении США привлечь к ответу виновных в крушении лайнера Malaysian Airlines в Донбассе в 2014 году. Бишоп рассказала, что у нее нет сомнений в том, что Госдеп считает именно Россию ответственной за ту трагедию. Эту позицию подтвердил и сам Помпео, общаясь позже с австралийскими журналистами.