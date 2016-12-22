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Помпео пообещал никогда не признавать присоединение Крыма к России
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Помпео пообещал никогда не признавать присоединение Крыма к России
Политика, 21:46
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Помпео пообещал никогда не признавать присоединение Крыма к России
Государственный секретарь США Майк Помпео перед выступлением в комитете по международным делам сената распространил заявление, что его страна всегда будет настаивать на территориальной целостности Украины
Майк Помпео (Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters)

Государственный департамент США вечером 25 июля распространил заявление Майка Помпео. В нем государственный секретарь пишет, что США «никогда не признают аннексию Крыма Россией» и будут настаивать на территориальной целостности Украины, сообщает The New York Times.

По словам главы Госдепа, США «отказываются признавать суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права». Помпео призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.

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Заявление появилось незадолго до выступления госсекретаря в комитете сената США по международным делам, где, как предполагается, ему зададут немало вопросов о последствиях встречи в Хельсинки президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее в среду австралийский телеканал ABC сообщил, что Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявил о стремлении США привлечь к ответу виновных в крушении лайнера Malaysian Airlines в Донбассе в 2014 году. Бишоп рассказала, что у нее нет сомнений в том, что Госдеп считает именно Россию ответственной за ту трагедию. Эту позицию подтвердил и сам Помпео, общаясь позже с австралийскими журналистами.

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Россия категорически отвергает свою причастность к гибели рейса MH-17 в Донбассе. Что касается Крыма, то вопрос о полуострове был один раз поднят на пресс-конференции Путина и Трампа в Хельсинки. Тогда российский президент подчеркнул, что для Москвы этот вопрос закрыт.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Майк Помпео , Крым
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