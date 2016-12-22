В Конгрессе предложили объявить импичмент замминистра юстиции США

Группа из 11 консерваторов Палаты представителей внесла в Конгресс США документ об объявлении импичмента первому замминистра юстиции и замгенпрокурора Роду Розенстайну. Об этом сообщает Associated Press.

Розенстайн курирует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Документ подготовили конгрессмены-республиканцы Марк Медоус (штат Северная Каролина) и Джим Джордан (штат Огайо) при поддержке девятерых однопартийцев. В нем приводятся обвинения в адрес Розенстайна, не предоставившего законодателям информацию о ходе расследования, при том что Минюст США раскрыл более 800 тыс. документов. В своем заявлении Медоус назвал поведение первого замминистра юстиции «предосудительным». «Пришло время найти нового замгенпрокурора, который серьезно относится к подотчетности и прозрачности», — сказал конгрессмен.

Ранее о том, что представители Республиканской партии занимаются подготовкой документа об импичменте Розенстайна, сообщали источники издания Politico. В Демократической партии США отмечали, что таким образом республиканцы намерены ослабить спецпрокурора Мюллера.

Расследование американских спецслужб о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США длится с января 2017 года. В Вашингтоне считают, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа связывались с российскими властями. Сам Трамп неоднократно отрицал наличие связей с Москвой, в Кремле также заявляли, что не вмешивались в выборы.