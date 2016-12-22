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Politico сообщило о подготовке импичмента замминистру юстиции США
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Politico сообщило о подготовке импичмента замминистру юстиции США
Политика, 11:41
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Politico сообщило о подготовке импичмента замминистру юстиции США

Республиканцы готовят документ об импичменте первого заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, документ подготовил председатель консервативной группы «Кокус свободы» Марк Медоус. Республиканцы в течение нескольких недель планировали убрать Розенстайна из-за медленного хода расследования работы агентов ФБР, которых консерваторы считают предвзятыми по отношению к президенту США Дональду Трампу.

При этом демократы полагают, что идея импичмента Розенстайна на самом деле является попыткой ослабить спецпрокурора Роберта Мюллера.

По данным источников издания, документ об импичменте может быть представлен уже 16 июля, однако сроки еще могут измениться.

​Накануне Род Розенстайн обвинил 12 сотрудников главного управления генштаба Вооруженных сил России во взломе компьютерных сетей Хиллари Клинтон, бывшей кандидатом в президенты США от демократов, а также сетей самой демократической партии. Обвинения сделаны в рамках дела о вмешательстве России в президентские выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. По словам Розенстайна, российские спецслужбы украли имена и пароли волонтеров предвыборной кампании.

МИД России заявил, что эти обвинения являются «постыдной комедией» и упрекнул США в попытке испортить атмосферу перед предстоящей встречей американского и российского президентов в Хельсинки.

Теги: Минюст США , российские хакеры , президентские выборы в США
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