В МВФ поприветствовали переговоры США и Еврокомиссии

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что рада была узнать о переговорах президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сообщается на сайте МВФ.

«Я была рада узнать, что США и Евросоюз достигли соглашения о совместной работе над сокращением торговых барьеров», - говорится в сообщении Лагард. Она отметила, что конструктивное решение торговых и инвестиционных разногласий идет на пользу глобальной экономике.

Ранее Трамп заявил о «новой фазе» в отношениях США и ЕС. По его словам, стороны договорились совместно идти к установлению нулевых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленные товары, которые не относятся к автомобилестроению. При этом США и ЕС не будут вводить новых пошлин до окончания переговоров о торговле.

Перед встречей с Юнкером Трамп написал в Twitter, что завершить торговую войну между США и ЕС можно взаимным снятием всех тарифных ограничений.

С 1 июня ввели пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Ответные меры ЕС вступили в силу 1 июля – под новые тарифы попали американские виски, табачные изделия, двигатели внутреннего сгорания и другая продукция. Также Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая, оценив его в $500 млрд.

Глава МВФ заявляла, что введение пошлин может привести к тому, что уровень глобального ВВП снизится на 0,5%.