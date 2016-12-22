Трамп назвал способ завершить торговую войну с Евросоюзом

Трамп считает, что взаимное и одновременное снятие всех тарифных ограничений может завершить торговую войну между США и ЕС. Это предложение он сможет обсудить с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, направляющимся в Вашингтон

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Дональд Трамп в преддверии начала переговоров по торговым вопросам в отношениях США и ЕС опубликовал твит, в котором предложил свой рецепт прекращения торговой войны. Им стал взаимный отказ США и ЕС от барьеров на пути движения товаров.

«У меня есть идея для них (стран ЕС. — РБК). И США, и ЕС отменяют все тарифы, барьеры и субсидии! Это будет знаменовать наступление свободного рынка и справедливой торговли», — написал американский президент.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов приступить к реализации подобных мер. В то же время хозяин Белого дома усомнился в том, что на аналогичный шаг пйдут участники Евросоюза.

Переговоры, ставшие поводом для таких заявлений, пройдут в Вашингтоне в среду, 25 июля. Для решения накопившихся противоречий в США направятся глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесиля Мальмстрем. «Страны, которые многие годы вели с нами нечестную торговлю, прибудут для переговоров в Вашингтон. Эта встреча должна была произойти несколько лет назад, однако, как говорится, «лучше поздно, чем никогда!», — отзывался накануне Трамп о готовящейся встрече.

Как пишет Financial Times, страны ЕС обсуждают несколько вариантов разрешения конфликта. Так, Германия, обеспокоенная планами Белого дома установить тарифные барьеры для европейского автопрома, предлагает вынести на рассмотрение заключение сделки между крупнейшими автопроизводителями ЕС и США по сокращению пошлин. Более радикальный вариант предполагает заключение многосторонней сделки об обнулении тарифов на широкий спектр товаров. Вместе с тем FT скептически оценивает вероятность заключения двусторонней сделки ЕС — США по снятию тарифных ограничений, поскольку в этом случае европейский сельскохозяйственный рынок окажется под давлением со стороны американских производителей. Кроме того, согласно нормам ВТО, запрещающим введение режима наибольшего благоприятствования лишь для одного партнера, ЕС одновременно придется отменить пошлины и на поставки товаров из других стран организации, в том числе из Канады.