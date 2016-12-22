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Трамп пригрозил пошлинами ведущим «несправедливую» торговлю с США странам
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Трамп пригрозил пошлинами ведущим «несправедливую» торговлю с США странам
Политика, 16:31
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Трамп пригрозил пошлинами ведущим «несправедливую» торговлю с США странам

Против стран, которые повели себя несправедливо по отношению к Вашингтону в сфере торговли, будут вводиться пошлины, если они не сядут за стол переговоров, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Пошлины — лучшие. Либо страна, которая несправедливо вела себя с США в торговле, заключает честную сделку, либо получает удар пошлинами», — написал Трамп. Он также вновь назвал Соединенные Штаты «свиньей-копилкой», которую грабят.

США с 1 июня установили пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Ответные пошлины ЕС вступили в силу 1 июля. Под них, в частности, попали табачные изделия, алкоголь, продукты питания, одежда и другая американская продукция.

Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд
Экономика

15 июня Трамп объявил, что США введут пошлину в 25% на товары из Китая из-за того, что Пекин использует «нечестные методы торговли» и крадет американские технологии и интеллектуальную собственность. Власти Китая заявили, что готовы ответить на эти меры зеркально, а Министерство коммерции страны назвало происходящее «развязыванием крупнейшей торговой войны в истории».

В июле администрация президента США составила список китайских товаров, которые предлагается обложить пошлинами в 10%, общая стоимость продукции составляет около $200 млрд. После этого Трамп заявил, что готов включить в этот список все товары из Китая, повысив общую стоимость облагаемой пошлинами продукции ​ до $500 млрд.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала, что из-за действий президента США «при худшем сценарии» глобальный ВВП может упасть на 0,5%.

Китай обратился в середину июля во Всемирную торговую организацию, обжаловав решение США ввести заградительные пошлины. В Пекине заявили, что пошлины наносят ущерб мировой экономике и ущемляют права Китая.

Теги: Дональд Трамп , пошлины
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