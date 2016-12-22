ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,00 62,43 EUR Нал. 75,09 73,41 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7413,90 +104,50 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Глава МВФ назвала действия Трампа угрозой мировой экономике
Лента новостей
Рейс «Победы» из Милана задержали на восемь часов 21:53, Общество Instagram стал сообщать о пользователях в режиме онлайн 21:33, Бизнес Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 21:31, РБК и Ингосстрах «Спартак» на последних минутах ушел от поражения в товарищеском матче 21:21, Спорт Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области 21:17, Общество Глава МВФ назвала действия Трампа угрозой мировой экономике 21:14, Экономика В КБР при восхождении на Эльбрус пострадала туристка 21:01, Общество В Дагестане произошло второе за день смертельное ДТП 20:43, Общество Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 20:30, РБК и «Шелл» В СПЧ сочли арест россиянки Бутиной в США нарушением прав человека 20:28, Политика США сохранили лидерство по закупкам стрелкового оружия на Украине 20:17, Политика В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 20:04, Общество Издание Daily Mail рассказало о преимуществах самолетов Путина и Трампа 19:53, Политика «Локомотив» одержал волевую победу в последнем матче перед стартом сезона 19:53, Спорт Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 19:45, РБК и Schneider Electric На Черном море завершились американо-украинские учения Sea Breeze 2018 19:27, Политика Сделать так же, но дешевле: как работает импортозамещение в Китае 19:09, РБК и Шелковый путь Мэр Москвы назвал сроки открытия станции метро «Нижняя Масловка» 19:08, Общество Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили беспилотник боевиков 19:07, Политика Суд отклонил иск Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры 18:57, Политика ТАСС узнал об изъятии фамилий обвиняемых в шпионаже из базы судов Москвы 18:51, Общество СМИ узнали об убийстве менеджера моторостроительного предприятия в Уфе 18:44, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 18:29, Партнерский материал В воскресенье в Москве объявили желтый уровень погодной опасности 18:27, Общество Игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры 18:26, Спорт Лавров потребовал от Помпео освободить арестованную россиянку Бутину 18:20, Политика Жительница Екатеринбурга пожаловалась на таксиста после травмы руки 18:03, Общество Журналист из Японии о русских, которые любят отвлекаться, даче и шашлыках 17:57, РБК и Subaru
Глава МВФ назвала действия Трампа угрозой мировой экономике
Экономика, 21:14
0
Глава МВФ назвала действия Трампа угрозой мировой экономике
Руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что заградительные пошлины, которые устанавливают США, могут негативно сказаться на темпах роста мировой экономики
Кристин Лагард и Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Выступая на встрече с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты, могут сказаться на развитии мировой экономики, сообщает издание City A.M.

«При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%», — предупредила Лагард.

Заявление главы МВФ прозвучало через день после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил установить пошлины на весь китайский экспорт в Соединенные Штаты. Речь идет о товарах на общую стоимость порядка $500 млрд.

«Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо», — сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.

1 июня Вашингтон повысил пошлины на поставки стали и алюминия из ЕС. После этого Трамп предупредил, что может повысить пошлины и на автомобили из Европы. «Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлину на импорт их автомобилей», — написал президент в Twitter в конце июня.

 
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , МВФ , Кристин Лагард
Главное
Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили беспилотник боевиков Политика
Материалы по теме
Лагард предупредила о последствиях введения США пошлин на сталь Экономика
Киев признал проигрыш в ВТО по делу о пошлинах на ввоз селитры из России Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter