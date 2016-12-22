Глава МВФ назвала действия Трампа угрозой мировой экономике

Выступая на встрече с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты, могут сказаться на развитии мировой экономики, сообщает издание City A.M.
«При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%», — предупредила Лагард.
Заявление главы МВФ прозвучало через день после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил установить пошлины на весь китайский экспорт в Соединенные Штаты. Речь идет о товарах на общую стоимость порядка $500 млрд.
«Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо», — сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.1 июня Вашингтон повысил пошлины на поставки стали и алюминия из ЕС. После этого Трамп предупредил, что может повысить пошлины и на автомобили из Европы. «Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлину на импорт их автомобилей», — написал президент в Twitter в конце июня.