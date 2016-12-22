Глава МВФ назвала действия Трампа угрозой мировой экономике

Руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что заградительные пошлины, которые устанавливают США, могут негативно сказаться на темпах роста мировой экономики

Кристин Лагард и Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Выступая на встрече с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты, могут сказаться на развитии мировой экономики, сообщает издание City A.M.

«При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%», — предупредила Лагард.

Заявление главы МВФ прозвучало через день после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил установить пошлины на весь китайский экспорт в Соединенные Штаты. Речь идет о товарах на общую стоимость порядка $500 млрд.

«Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо», — сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.

1 июня Вашингтон повысил пошлины на поставки стали и алюминия из ЕС. После этого Трамп предупредил, что может повысить пошлины и на автомобили из Европы. «Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлину на импорт их автомобилей», — написал президент в Twitter в конце июня.