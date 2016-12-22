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WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера
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WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера
Политика, 19:55
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WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера
Деятельность Марии Бутиной финансировал российский миллиардер Константин Николаев — совладелец железнодорожной компании Globaltrans, пишет WP. О финансировании организации «Право на оружие» рассказала сама Бутина, указывает газета
Константин Николаев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Россиянка Мария Бутина, которую Вашингтон подозревает в работе на российские спецслужбы в качестве незарегистрированного агента, получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, который тогда. Об этом рассказала сами Бутина, выступая перед комитетом сената США по разведке, сообщает The Washington Post со ссылкой на сенаторов, присутствовавших во время допроса Бутиной.

Как сообщили собеседники издания, Бутина рассказала американским законодателям, что Николаев оказывал финансовую поддержку российской организации «Право на оружие», членом правления которой она является, и в качестве представителя которой присутствовала на «Молитвенном завтраке» с участием президента США в феврале 2017 года.

Представитель Николаева подтвердил WP, что предприниматель контактировал с Бутиной с 2012 по 2014 год, когда она запускала работу этой организации, но комментировать факт предоставления финансовой помощи отказался. По его словам, Николаев также лично не знаком с президентом США Дональдом Трампом.

РБК направил вопрос представителю Николаева.

По словам источников WP, сын Николаева Андрей, который учился в США, был волонтером, работавшем на штаб Трампа в 2016 году. Его также видели в отеле Трампа в Вашингтоне накануне инаугурации президента США, сообщили еще два источника WP.

В суде, где слушалось дело об аресте Бутиной, представители Минюста сообщили, что спонсором ее деятельности выступил некий миллиардер — «известный российский бизнесмен, имеющий глубокие связи с администрацией президента России», указывает WP.

Его имя не раскрывалось, однако прокуратура указала, что он часто ездит в Соединенные Штаты и был внесен в список Forbes, с состоянием в $1,2 млрд. Издание также указывает, что данные о стоимости активов Николаева по оценке Forbes совпадают с суммой, названной прокурорами в суде.

Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также ведение такой деятельности без соответствующей регистрации в Минюсте США. Ее задержали 16 июля, спустя два дня суд Бутину арестовал.

Константин Николаев — совладелец одной из крупнейших железнодорожных компаний России Globaltrans. Он также является одним из соучредителей Николаев является одним из соучредителей московской школы менеджмента «Сколково».

В США у Николаева есть бизнес-интересы: он входит в совет директоров компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Минюст США , обвинения , сенат США , показания
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