Белый дом подтвердил свою позицию по Крыму

США не намерены признавать присоединение Крыма к России. Неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу подтвердил официальный представитель Белого дома, передает Reuters.

«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым», — заявил представитель американской администрации Хоган Гидли.

Президент США Дональд Трамп 30 июня отвечая на вопрос журналистов о признании Крыма российской территорией ответил: «Посмотрим». В середине июня издание BuzzFeed со ссылкой на источники рассказало, что во время саммита G7 в Канаде Трамп во время переговоров с другими лидерами «большой семерки» называл Крым российским. В Белом доме тогда комментировать эту информацию отказались.

Во время визита в Москву советника президента США Джона Болтона тема принадлежности Крыма затрагивалась на переговорах посланника Белого дома с российским президентом. «Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий», — рассказал о беседе с Путиным Болтон.