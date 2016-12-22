Дипломаты сделают еженедельными визиты к задержанной в США Бутиной

Представители посольства России в США заявили о том, что они намерены каждую неделю посещать россиянку Марию Бутину, которая обвиняется в работе на территории Соединенных Штатов в качестве иностранного агента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление российской дипмиссии.

«Договорились с Марией о том, что будем посещать ее не реже одного раза в неделю. Она эту поддержку очень ценит», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что следующий визит к Бутиной намечен на четверг, 26 июля. По словам дипломатов, они намерены обсудить к руководством тюрьмы возможность доставки россиянке почтовой корреспонденции.

Помимо этого, как рассказали в дипмиссии, на имя Бутиной должен быть открыт специальный счет, средства с которого она сможет использовать для телефонных звонков родственникам и в посольство.​

Американское Министерство юстиции сообщило о задержании Марии Бутиной в Вашингтоне 16 июля. По версии властей США, россиянка в Штатах занималась тем, что налаживала контакты с американскими чиновниками. В ФБР посчитали, что эти контакты Россия предполагала использовать для продвижения своих интересов. 18 июля американская прокуратура обвинила Бутину в связях с российской разведкой.

Адвокат задержанной Роберт Дрисколл заявил, что его подзащитная не является российским агентом. По его словам, Бутина находится в Штатах по студенческой визе. Он отметил, что она окончила Американский университет в Вашингтоне и получила степень магистра в сфере международных отношений.​