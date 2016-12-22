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Представитель российского миллиардера рассказал о поддержке Бутиной
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Представитель российского миллиардера рассказал о поддержке Бутиной
Политика, 23 июл, 23:11
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Представитель российского миллиардера рассказал о поддержке Бутиной
Представитель миллиардера Константина Николаева признал, что тот одно время оказывал финансовую поддержку общественной организации Марии Бутиной, но перестал делать это после 2015 года
Мария Бутина (Фото: AP)

Представитель бизнесмена Константина Николаева подтвердил, что предприниматель до начала 2015 года оказывал финансовую поддержку россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в США в работе иностранным агентом без регистрации, передает «Коммерсантъ». Однако после ее отъезда из России финансовая помощь прекратилась, заявил представитель Николаева.

«В период с 2012 по 2014 год он точечно предоставил финансирование общественной организации госпожи Бутиной (речь идет о движении «Право на оружие») для поддержки ее проектов в России... Его интерес и поддержка были ограничены исключительно проектами в России и исключительно в обозначенный период», — сообщил он изданию.

О финансовой поддержке со стороны Константина Николаева сама Бутина рассказала в ходе выступления перед комитетом США по разведке. Деньги, по ее словам, поступали возглавляемой ей организации «Право на оружие».

Представитель Николаева опроверг наличие каких-либо связей бизнесмена с командой Дональда Трампа. В то же время The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что сын Николаева Андрей, который учился в США, был волонтером, работавшим на штаб Трампа в 2016 году. По данным издания, его видели в отеле Трампа в Вашингтоне накануне инаугурации.

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ФБР обвиняет Бутину в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в ведении такой деятельности без соответствующей регистрации в Минюсте США. Россиянка была задержана в Вашингтоне 16 июля. Согласно обвинительному заключению, Бутина контактировала с «известным российским бизнесменом», имеющих тесные связи с Кремлем. Куратором ее лоббистской деятельности ФБР называет некого российского чиновника. входящего в правление ЦБ. Ранее Бутина работала помощницей заместителя председателя российского Центробанка Александра Торшина.

Состояние Константина Николаева Forbes оценивает в $1,2 млрд. Он является совладелецем железнодорожной компании Globaltrans.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок.
Теги: вмешательство России
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