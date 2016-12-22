В США одобрили ввоз одного из сплавов UC Rusal без пошлин

Министерство торговли США одобрило беспошлинный ввоз одного из сплавов российской алюминиевой компании UC Rusal. Об этом пишет портал информации о рынках стали и металла Metal Bulletin.

Так, Rusal America (структура UC Rusal) сможет ввезти в США 3 тыс. т сплава АА6005А до 19 июля 2019 года. Сплав применяется в инженерно-строительных конструкциях. При этом пошлины будут действовать на другие сплавы компании.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский Минфин получил от UC Rusal план по выходу из-под санкций, наложенных на компанию в апреле. По его словам, в планы министерства не входят разорение компании и ее уход с рынка, но UC Rusal придется выполнить ряд требований для снятия с нее ограничений. После этого заявления акции российской компании на Гонконгской бирже выросли более чем на 10%, достигнув отметки в $2,45 за одну акцию. Акции UC Rusal на Московской бирже также выросли (до 25% на пике).

В апреле стало известно, что Минфин США может снять санкции с UC Rusal, если ее владелец, бизнесмен Олег Дерипаска снизит свою долю в компании до 40%. Об этом сообщал Bloomberg. В настоящий момент Дерипаска контролирует 48% UC Rusal через En+, где он владеет 66%.