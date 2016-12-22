Акции UC Rusal выросли после заявления Минфина США по санкциям

После заявления Стивена Мнучина о рассмотрении плана вывода UC Rusal из-под санкций акции компании на бирже в Гонконге подорожали более чем на 10%. На максимуме повышение котировок составляло около 17%

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На открытии торгов на Гонконгской бирже в понедельник, 23 июля, акции российского алюминиевого гиганта UC Rusal подорожали более чем на 10%, свидетельствуют данные биржи. В пятницу торги закрылись на отметке $2,1 за акцию, а утром в понедельник цена акции превысила отметку $2,4.

По состоянию на 07:25 мск акции UC Rusal торговались по $2,34. По сравнению с ценой закрытия пятницы рост составил более 11%. На пике за одну акцию на бирже давали $2,45.

Глава Минфина США Стивен Мнучин 20 июля в интервью Reuters заявил, что его ведомство получило от UC Rusal план, в соответствии с которым компания может быть выведена из-под действия санкций, наложенных на нее 6 апреля 2018 года.



При этом Мнучин повторил свое прежнее заявление о том, что США не стремятся довести дело до разрушения компании и ее ухода с рынка. Мнучин заверил, что рассчитывает найти приемлемое решение, однако не стал вдаваться в детали.

О том, что российская алюминиевая компания находится в тесном контакте с Минфином США, 31 мая рассказал председатель совета директоров En+, которая владеет UC Rusal, Грегори Баркер. Он тогда уточнил, что план по соблюдению требований Вашингтона для снятия санкций с компании смогут составить только к середине лета.

UC Rusal попал под санкции 6 апреля 2018 года вместе с другими компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски, поскольку американский Минфин внес его в санкционный список. Ведомство потребовало от американских и международных инвесторов избавиться от акций компании до 7 мая, а затем продлевал срок до 6 июня и до 5 августа. После серии консультаций Минфин согласился продлить срок продажи активов до 23 октября.

В мае Дерипаска покинул правление En+ и самого​ Rusal. Кроме того, En+ выпустила заявление, в котором говорилось, что бизнесмен выразил «принципиальное согласие» с сокращением своей доли до уровня ниже 50%, как того требует Минфин США для отмены санкций против компании.

В мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Минфин США готов снять с компании En+ санкции в том случае, если в собственности Дерипаски останется доля в 40%. Сейчас он контролирует 48% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%.