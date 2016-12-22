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Китай пожаловался в ВТО на новые таможенные пошлины США
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Китай пожаловался в ВТО на новые таможенные пошлины США
Экономика, 12:50
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Китай пожаловался в ВТО на новые таможенные пошлины США
После того как Вашингтон опубликовал новый список китайских товаров, которые предлагается обложить пошлинами в 10%, Пекин обратился с жалобой в ВТО. Ранее КНР начала процесс в ВТО по поводу пошлин США на сталь и алюминий
Фото: Petar Kudjundzic / Reuters

Китай 16 июля подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на новые пошлины, которые США предложили ввести против китайских товаров на сумму $200 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Ранее ведомство выступило с жесткой критикой решения о введении пошлин. «Это совершенно неприемлемо, и мы выражаем решительный протест», — говорилось в сообщении министерства. Планы Вашингтона ввести дополнительные пошлины на новую группу товаров китайского экспорта ущемляют права КНР, вредят мировой экономике и самим США, отмечали в Пекине.

В сообщении говорилось, что Китай шокирован «иррациональным» актом США и немедленно подаст жалобу в ВТО. «Мы призываем международное сообщество совместно защищать правила свободной торговли и поддерживать систему мировой торговли. Мы немедленно подадим жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу односторонних решений США», — уточняется в сообщении.

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О подготовке нового списка товаров из Китая, на которые будут введены пошлины в 10%, Вашингтон объявил 10 июля. Под тарифными ограничениями должны оказаться китайские товары на сумму около $200 млрд. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, пошлины стали ответом Вашингтона на «неспособность Китая изменить свое поведение». «Это надлежащий ответ в соответствии с разделом 301 Торгового акта, направленный на устранение вреда от индустриальной политики Китая», — пояснил он.

При этом чиновник уточнил, что под «неспособностью Китая изменить свое поведение» подразумевается то, что Пекин не реагирует на действия США и настаивает на том, что Соединенным Штатам не наносится какой-либо урон от китайской торговой политики. «Вместо того чтобы принять во внимание наши законные опасения, Китай начал проводить политику возмездия в отношении американских товаров», — заявил Лайтхайзер. Таким образом он прокомментировал введенные на прошлой неделе Китаем тарифные ограничения на поставки американской продукции.

10 июля в ВТО с жалобой на американские пошлины на сталь и алюминий обратилась Швейцария. «С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно США, были введены для защиты национальной безопасности, являются необоснованными», — заявили в Министерстве экономики конфедерации.

До этого семь членов ВТО уже начали процессы против пошлин США. Россия, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, а также Китай обратились в организацию с жалобой на введение США тотальных ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: жалоба , Китай , импортные пошлины
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