ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,91 63,08 EUR Нал. 74,42 73,49 USD Бирж. 63,54 -0,13 EUR Бирж. 74,08 -0,06 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7475,00 +86,40 IMOEX 2250,15 -0,85% RTSI 1115,72 -0,77% Brent 72,70 -0,63% DJIA 25064,50 -0,53% Nasdaq 7825,30 -0,37%
Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд
Лента новостей
Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 14:30, РБК и «Шелл» Сервис по поиску отелей RoomGuru заявил о поддержке санкций против Крыма 14:26, Общество Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд 14:19, Экономика Власти Финляндии подсчитали стоимость встречи Путина и Трампа 14:19, Политика Bitcoin ожидаемо подорожал, Cardano — нет: как работают сигналы экспертов 14:02, Крипто Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 14:00, РБК и IWC Запрет на криптовалюты в Индии остался в силе: стоимость рынка снизилась 13:46, Крипто Антонов рассказал о реакции Вашингтона на саммит Путина и Трампа 13:44, Политика Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное 13:44, Политика В ЛНР заявили о сбое в работе мобильной связи 13:40, Общество В Госдуме поддержали назначение Бабича послом в Белоруссию 13:40, Политика Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 13:32, Партнерский материал Жертвами ДТП с маршруткой в Житомирской области стали 11 человек 13:23, Общество Косачев назвал сроки нового визита парламентариев США в Россию 13:19, Политика Полиция назвала «роковой случайностью» убийство фигуриста Тена 13:12, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 13:10, РБК и Volkswagen Teramont Пес с ними: зачем российские компании пускают в офис животных 13:00, Свое дело Голикова анонсировала увеличение расходов на поддержку пожилых в 20 раз 12:58, Общество ФСИН начала проверку из-за видеозаписи с пытками 12:57, Общество В «Нафтогазе» отказались мириться с «Газпромом» по уже выигранному делу 12:52, Бизнес Сделать так же, но дешевле: как работает импортозамещение в Китае 12:49, РБК и Шелковый путь Россия ограничила поставки белорусских шампиньонов из-за польских грибов 12:44, Общество Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за дождя 12:40, Общество Пайсон прокомментировал обыски в своем кабинете по делу о госизмене 12:37, Политика Неймар определился со своим будущим в «ПСЖ» 12:33, Спорт Из-за сбоя в Шереметьево рейсы в Иркутск прилетели без багажа 12:32, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 12:27, РБК и Сбербанк Polymetal уйдет из алмазного бизнеса на фоне конкуренции с Ди Каприо 12:20, Бизнес
Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд
Экономика, 14:19
0
Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд
В случае необходимости пошлинами могут быть обложены ввозимые из Китая товары на общую сумму $500 млрд, заявил Дональд Трамп. В 2017 году в США из Китая ввезли товаров на $505,5 млрд
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая. В интервью CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что он готов в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

«Я готов дойти до пятисот [миллиардов долларов]», — заявил Трамп. В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Реализация угрозы Трампа, как отмечает CNBC, приведет к тому, что обложен пошлинами окажется практически весь импорт из Китая — в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

​«Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо», — сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.

​11 июля стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила новый список подлежащих обложению пошлинами товаров из Китая на общую сумму порядка $200 млрд.

На фоне заявления Трампа о возможной эскалации торговой войны с Китаем основные фондовые индексы Европы пошли вниз. Германский DAX опустился более чем на 0,5%, британский FTSE 100 — на 0,4%, французский CAC 40 — более чем на 1%. Торги на биржах США пока не начались.
 

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дональд Трамп , Китай , импортные пошлины
Главное
Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное Политика
Материалы по теме
Власти ЕС начали готовить ответ на случай новых пошлин со стороны США Политика
Китай пожаловался в ВТО на новые таможенные пошлины США Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter